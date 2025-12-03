Kia teasert „die Zukunft“ der Elektroautos an

Kia wird uns im Januar den elektrischen EV2 zeigen, aber vielleicht hat man noch ein bisschen mehr dabei, denn heute wurden die ersten Teaserbilder für noch ein neues Modell veröffentlicht. Und das sieht eher nach der gehobenen Klasse aus.

Gut möglich, dass uns Kia nächstes Jahr ein erstes Konzept für einen elektrischen Stinger zeigen wird, denn es soll auch in Zukunft einen GT bei Kia geben. Es stand mal sowas wie ein Kia EV8 im Raum, auf den die Teaserbilder zutreffen würden.

Details hat Kia noch keine verraten, soll es aber „bald“ geben. Wie gesagt, vielleicht ist das noch eine kleine Überraschung für das Event am 9. Januar. Wobei ich eher davon ausgehe, dass das ein Elektroauto für 2027 und nicht mehr für 2026 ist.