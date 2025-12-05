Mobilität

Audi: Vorsprung durch … fehlende Updates

Audi A6 Avant E Tron
Detail, Colour: Magnet grey

Audi besser für das neue Modelljahr 2026 schon recht früh bei seinen noch recht neuen Modellen, wie dem A6 (e-tron) nach und spendiert viele neue Funktionen. Es handelt sich um einen Mix aus neuer Hardware, aber auch aus neuer Software.

Es ist logisch, dass Dinge wie das neue Lenkrad nicht für ältere Modelle kommen, aber in der heutigen Zeit sind es Kunden gewohnt, dass neue Software auch für ältere Modelle verteilt wird. Aber: „Die Updates sind nicht rückwärts kompatibel“.

Das gab ein Sprecher von Audi auf Nachfrage der Automobilwoche an, eine etwas bessere Modellpflege für bestehende Modelle wird es bei Audi wohl erst ab 2027 mit der neuen Rivian-Software geben. Hier geht die Marke also eher klassisch vor.

  1. JH ☀️
    sagt am

    Das ist wirklich traurig und zeigt dass es gut war dass Tesla da wirklich in der Hinsicht frühzeitig einen anderen Ansatz verfolgt hat..

  2. Cress 🌀
    sagt am

    Ist das peinlich… Mein Pixel/Samsung/Apple von 2020 haben topaktuelle Software…

