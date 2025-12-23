Kia wird Performance-Lineup bis Sommer 2026 massiv ausbauen

Mobilität

Kia startete mit dem EV6 GT und reichte später den EV9 GT nach. 2026 wird das Lineup deutlich ausgebaut und mehr als verdoppelt. Im Januar wird man uns den Kia EV5 GT zeigen, so Auto Express, der dann bis Sommer erhältlich sein wird.

Bei diesem SUV gibt es aber nicht die Leistung der Top-Modelle, denn laut Quelle blicken wir hier auf ca. 300 PS mit 480 Nm. Damit erreicht man die 100 km/h nicht in unter 6 Sekunden, was mich wundert, denn beim EV6 geizte man nicht mit der Leistung. Da sind selbst die GTX-Modelle bei Volkswagen schneller unterwegs.

Der Kia EV5 GT wird im Januar auf dem Autosalon in Brüssel gezeigt und darüber hinaus werden wir bis Sommer 2026 auch den Kia EV3 GT und Kia EV4 GT sehen. Das macht fünf Performance-Modelle und wenn man beim EV4 beide Versionen als GT anbieten wird, dann sind es sogar genau genommen bald sechs GT-Ableger.

