BMW M3: Das Elektroauto verlässt das Gelände

BMW zeigte in diesem Jahr mit dem iX3 das erste Modell der „Neuen Klasse“, für 2026 ist dann mit dem BMW i3 auch ein elektrischer 3er geplant. Mit diesem wird auch das erste echte M-Modell als vollelektrische Version anstehen, der BMW M3.

Der Klassiker wird vollelektrisch und soll dem Verbrenner, der bleibt, ebenbürtig sein und diesen hier und da sogar übertreffen. Der BMW Blog hat jetzt einen ersten Erlkönig gesichtet, der die finalen Serienlichter des elektrischen M3 zeigen soll.

Das wird ein wichtiges Elektroauto für BMW. Nicht, weil man davon viele Einheiten verkauft, sondern weil BMW M eine große Verbrenner-Fanbasis hat, die auch gerne mal am Auto schraubt. Und der M3 ist bei Performance-Modellen ein Klassiker.

Ich bin gespannt, was BMW mit dem ersten Elektro-M geplant hat, denn die M-Versionen, wie der BMW i4 M60, sind gute Performance-Modelle. Ein „echter“ M muss da aber noch eine Schippe draufsetzen. Marktstart ist für 2027 geplant.

Kia EV6 GT: Ein für mich fast perfektes Elektroauto

Ich bin jetzt über 100 elektrische Autos gefahren, mit den ganzen Versionen und Neuauflagen, so genau weiß ich die Zahl…

21. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

  1. VW-fan 🌟
    sagt am

    Die Richtung passt. Jetzt nur noch die Verbrenner Entwicklung komplett einstellen und sich komplett auf die Zukunft konzentrieren, dann habe ich wieder Hoffnung für die Deutsche Autoindustrie.

