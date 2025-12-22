BMW M3: Das Elektroauto verlässt das Gelände

BMW zeigte in diesem Jahr mit dem iX3 das erste Modell der „Neuen Klasse“, für 2026 ist dann mit dem BMW i3 auch ein elektrischer 3er geplant. Mit diesem wird auch das erste echte M-Modell als vollelektrische Version anstehen, der BMW M3.

Der Klassiker wird vollelektrisch und soll dem Verbrenner, der bleibt, ebenbürtig sein und diesen hier und da sogar übertreffen. Der BMW Blog hat jetzt einen ersten Erlkönig gesichtet, der die finalen Serienlichter des elektrischen M3 zeigen soll.

2027 BMW M3 Electric Reveals Production Neue Klasse Headlights in New Spy Photos – https://t.co/8k2jdhOgtR #2027BMWM3 #M3ZA0 #ZA0 — BMWBLOG (@bmwblog) December 19, 2025

Das wird ein wichtiges Elektroauto für BMW. Nicht, weil man davon viele Einheiten verkauft, sondern weil BMW M eine große Verbrenner-Fanbasis hat, die auch gerne mal am Auto schraubt. Und der M3 ist bei Performance-Modellen ein Klassiker.

Ich bin gespannt, was BMW mit dem ersten Elektro-M geplant hat, denn die M-Versionen, wie der BMW i4 M60, sind gute Performance-Modelle. Ein „echter“ M muss da aber noch eine Schippe draufsetzen. Marktstart ist für 2027 geplant.