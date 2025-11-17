Klarmobil startet Black Week mit SIM-Only-Deals und Geräteaktionen

Klarmobil startet parallel zwei Black-Week-Aktionen im Vodafone-Netz und kombiniert rabattierte SIM-Only-Tarife mit neuen Smartphone-Bundles.

Ab sofort sind bei Klarmobil sowohl Tarife ohne Gerät als auch Bundle-Angebote mit Apple-, Google- und Samsung-Smartphones verfügbar. Beide Aktionen laufen zeitgleich und sind Teil einer großflächigen Preisoffensive zur Black Week. Alle Optionen verzichten auf den sonst üblichen Anschlusspreis.

Rabatte auf 5G-Tarife und neue Geräte-Bundles

Die SIM-Only-Angebote umfassen 5G-Allnet-Flats mit 75 bis 200 Gigabyte Datenvolumen und bis zu 100 Mbit/s Geschwindigkeit. Bei einer Laufzeit von 24 Monaten startet der 75-GB-Tarif bei 9,99 Euro, die monatlich kündbare Variante kostet 11,99 Euro. Für größere Volumen wie 100 oder 200 GB steigen die monatlichen Kosten auf 14,99 bzw. 19,99 Euro.

Zeitgleich präsentiert Klarmobil ein neues Bundle-Portfolio mit Geräten wie dem iPhone 16, iPhone 17, Google Pixel 10 sowie Samsung A36 und S25 FE. Die Angebote kombinieren 5G-Tarife zwischen 50 und 100 GB mit einmaligen Gerätezahlungen ab 49,99 Euro.

Der Anbieter hebt besonders günstige Effektivpreise hervor, die auf einer Vergleichsrechnung mit Idealo-Preisen basieren. Beispielhaft nennt Klarmobil etwa das Pixel 10 (128 GB) im 50-GB-Tarif für effektiv 1,49 Euro monatlich oder das iPhone 16 (128 GB) im 100-GB-Tarif für effektiv 12,49 Euro.

Kernpunkte der kombinierten Aktion

Parallelstart von SIM-Only- und Bundle-Angeboten

0 Euro Anschlusspreis bei allen Tarifen

5G im Vodafone-Netz mit bis zu 100 Mbit/s

Datenvolumen von 50 bis 200 Gigabyte

Sechs Monate waipu.tv Comfort inklusive

Als Zusatz erhalten Kunden sechs Monate waipu.tv Comfort kostenlos, danach kostet die Option 4,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Der Gratiszeitraum bleibt auch bei früher Kündigung des Mobilfunkvertrags bestehen.

Zu den Klarmobil-Tarifen →

