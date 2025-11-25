Klarmobil Black Week: „Tarif des Jahres“ im Telekom-Netz kommt mit 100 GB
Klarmobil startet ab sofort eine exklusive Black Week Aktion mit 100 GB im Telekom-Netz für 14,99 Euro monatlich.
Der neue „Tarif des Jahres“ von klarmobil bietet eine Allnet-Flat mit 100 GB Datenvolumen im Telekom-Netz zum Preis von 14,99 Euro pro Monat bei einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Der Anschlusspreis beträgt 0 Euro.
Neben Telefon- und SMS-Flatrates ist auch ein 5G-Zugang mit bis zu 50 Mbit/s enthalten. Die Rufnummernmitnahme ist von allen Anbietern möglich, außer von klarmobil-Tarifen im Telekom-Netz. Ein flexibler Vertragsbeginn wird angeboten.
klarmobil 100 GB Telekom Allnet-Flat Black Week Aktion im Detail
Die Aktion ist ausschließlich über diese Aktionsseite erhältlich und nicht direkt auf der klarmobil-Website gelistet. Zusätzlich enthält das Angebot eine dreimonatige Gratisnutzung der Streaming-Option waipu.tv Comfort, die danach 4,99 Euro monatlich kostet und monatlich kündbar ist.
Kernpunkte der Aktion
- 100 GB Datenvolumen im Telekom-Netz
- Monatlicher Preis von 14,99 Euro
- 0 Euro Anschlusspreis
- Telefon- und SMS-Flatrate inklusive
- 3 Monate waipu.tv Comfort gratis
Zum Klarmobil Black Week Deal →
Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.
