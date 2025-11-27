Klarmobil legt bei der Black Week nach

Der Mobilfunkanbieter klarmobil bietet zu seiner Black Week ab sofort einen neuen Tarif mit 30 Gigabyte Datenvolumen im Telekom-Netz an.

Auf der Website von Klarmobil ist das Angebot nicht gelistet, über diesen Link kann es allerdings direkt gebucht werden. Der monatlich kündbare 30-GB-Tarif beinhaltet eine Telefon- und SMS-Flatrate sowie 5G-Geschwindigkeit mit bis zu 50 Mbit/s.

Nicht vergessen: Klarmobil bietet auch weiterhin im Rahmen der Black Week einen Tarif mit 100 GB im Telekom-Netz für 14,99 Euro monatlich an.

Details zum Klarmobil-Black-Friday-Tarif

Der Preis liegt bei 9,99 Euro pro Monat, während der einmalige Anschlusspreis mit 29,99 Euro angegeben wird. Die Rufnummernmitnahme ist laut Klarmobil von allen externen Anbietern kostenlos möglich, ausgenommen sind interne Wechsel innerhalb des Telekom-Netzes von Klarmobil selbst. Der Vertragsbeginn kann flexibel gewählt werden.

Highlights des Angebots

30 GB Datenvolumen im Telekom-Netz

5G-Geschwindigkeit bis 50 Mbit/s

Allnet- und SMS-Flat inklusive

Monatlich kündbar

