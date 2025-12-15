Tarife

Klarmobil stellt neues Tarifportfolio im Telekom-Netz vor

Der Mobilfunkanbieter Klarmobil hat ein neues Tarifportfolio im Telekom-Netz eingeführt und die Anschlussgebühr für alle Tarife gestrichen.

Das Unternehmen bietet ab sofort mehrere Allnet-Flat-Tarife mit 5G-Unterstützung und einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s an. Kunden können zwischen Laufzeittarifen mit 24 Monaten Vertragsdauer und monatlich kündbaren Varianten wählen. Laut Klarmobil gelten die neuen Preise ab sofort für Neuabschlüsse.

Die Preise beginnen bei 9,99 Euro monatlich für 30 GB mit 24‑Monats-Laufzeit. Für 60 GB fallen 14,99 Euro an, das 100‑GB‑Paket kostet 19,99 Euro. Bei den monatlich kündbaren Versionen liegen die Grundpreise bei 11,99 Euro, 16,99 Euro und einem noch nicht genannten Betrag für 100 GB. In allen Fällen entfällt der bisher übliche Anschlusspreis vollständig.

Neue 5G-Tarife von Klarmobil im Überblick

Wichtige Eckdaten der neuen Angebote:

  • 5G‑Netz der Telekom mit bis zu 50 Mbit/s
  • Datenvolumen zwischen 30 GB und 100 GB
  • Wahlweise 24 Monate Laufzeit oder monatliche Kündigung
  • Kein Anschlusspreis für alle Tarife

