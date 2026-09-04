Klarmobil-Tarife für 9,99 Euro starten mit bis zu 110 Euro Bonus

Klarmobil bietet zwei neue 5G-Tarife für 9,99 Euro pro Monat mit bis zu 110 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme an.

Die beiden Angebote umfassen wahlweise 20 GB im Telekom-Netz oder 25 GB im Telefónica-Netz. Beide Tarife laufen 24 Monate, enthalten eine Allnet- und SMS-Flat und unterstützen VoLTE sowie WiFi Calling. Die maximale Downloadrate beträgt jeweils 50 Mbit/s.

Klarmobil-Tarife im Überblick

Die wichtigsten Konditionen unterscheiden sich vor allem bei Datenvolumen, Anschlussgebühr und Bonus:

20 GB 5G im Telekom-Netz für dauerhaft 9,99 Euro monatlich

25 GB 5G im Telefónica-Netz für dauerhaft 9,99 Euro monatlich

25 Euro Wechselbonus beim Telekom-Tarif

110 Euro Gesamtbonus beim Telefónica-Tarif aus 50 Euro Wechselbonus und 60 Euro Cashback

Vertragsbeginn laut Anbieter um bis zu 123 Tage verschiebbar

Beim 20-GB-Tarif entfällt der Anschlusspreis vollständig. Beim 25-GB-Angebot werden 9,99 Euro berechnet. Das zusätzliche Cashback von 60 Euro wird laut TARIFFUXX etwa 45 Tage nach erfolgreicher Aktivierung automatisch ausgezahlt.

Interessant werden beide Angebote vor allem bei einer Rufnummernmitnahme. Ohne Wechselbonus fällt der Preisvergleich deutlich weniger attraktiv aus.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗