Klarna führt Pflicht-Mitgliedschaft für die Kreditkarte ein

Die Klarna Kreditkarte lässt sich ab dem 10. November nur noch zusammen mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft nutzen.

Klarna informiert derzeit Bestandskunden per E-Mail über die Änderung. Wer die Visa-Kreditkarte weiterhin online und im Geschäft einsetzen möchte, benötigt mindestens Klarna Everywhere für 4,99 Euro pro Monat. Das entspricht 59,88 Euro pro Jahr.

Die Umstellung kommt allerdings nicht völlig überraschend. Bereits in den Ende August veröffentlichten Bedingungen zur Klarna Kreditkarte ist vorgesehen, dass für die Nutzung der Kreditfunktion eine kostenpflichtige Klarna-Mitgliedschaft erforderlich ist.

Klarna Everywhere wird Voraussetzung für die Kreditkarte

Mit der Mitgliedschaft nennt Klarna unter anderem folgende Leistungen:

Nutzung der Kreditkarte überall, wo Visa akzeptiert wird

Zahlungen sofort, später oder in Raten

keine Fremdwährungsgebühren von Klarna

bevorzugter Kundensupport rund um die Uhr

Bis zum 6. November können betroffene Kunden Klarna Everywhere oder Plus laut der versandten E-Mail zunächst kostenlos ausprobieren. Die Mitgliedschaft lässt sich anschließend im Klarna-Konto kündigen.

Ich finde die Änderung vor allem für Bestandskunden bemerkenswert. Wer die Karte bisher einfach als zusätzliche Visa genutzt hat, muss künftig mindestens knapp 60 Euro pro Jahr einplanen. Ob sich das lohnt, dürfte stark davon abhängen, wie intensiv man die zusätzlichen Klarna-Funktionen tatsächlich nutzt.

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