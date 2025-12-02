Fintech

Klarna startet mit „Tap to Pay“

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Klarna startet ab heute „Tap to Pay“ und ermöglicht damit kontaktloses Bezahlen in 14 europäischen Ländern per App.

Klarna integriert die kontaktlose Zahlungsfunktion „Tap to Pay“ in ihre App und macht damit Bezahlen im stationären Handel möglich.

Die neue Funktion steht in 14 europäischen Märkten, darunter Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich, zur Verfügung. Sie erlaubt es Nutzern, Einkäufe ohne separate Karten oder Apps kontaktlos mit dem Smartphone zu erledigen.

Tap to Pay arbeitet mit NFC-Technologie. Über die App können flexible Zahlungspläne eingerichtet und mit einer Berührung am Terminal bezahlt werden. Kunden müssen keine weiteren Wallets hinzufügen oder zu anderen Apps wechseln.

Wesentliche Merkmale der Tap to Pay Funktion:

  • Kontaktloses Bezahlen mit iOS- und Android-Geräten
  • Flexible Zahlungslösungen innerhalb der Klarna App
  • Abdeckung von 14 Märkten in Europa, inklusive Deutschland und Österreich
  • Aufbauend auf der Klarna Debit-first Card mit Kreditoptionen

Klarna kooperiert mit MediaMarkt Saturn in Deutschland

Klarna und MediaMarkt Saturn starten in Deutschland mit flexiblen Bezahloptionen. Klarna meldet eine neue Partnerschaft mit MediaMarkt Saturn in Deutschland,…

20. November 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    hab och nie Klarna genutzt. is das sowas wie Revolut oder Paypal?

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Klarna startet mit „Tap to Pay“
Weitere Neuigkeiten
Volvo plant „reines Elektroauto ohne Kompromisse“
in Mobilität
Niu Kqi 3 Max Elektro E Scooter Fahrt
Justizministerin plant strengere Haftung für E-Scooter
in Mobilität
Volkswagen Future Plan: Passenger Cars Brand Gives First Glimpse
Volkswagen: Großer Schritt für Elektroautos startet noch 2025
in Mobilität
Verbrenner sollen mit Biokraftstoffen weiter erlaubt sein
in Mobilität
IOI bestätigt „das nächste Hitman“ ganz offiziell
in Gaming
Warum die neue Tagesschau-App ein Rückschritt für Nutzer ist
in Kommentar
Vodafone 5g
Vodafone CallYa: Ab heute gibt es mehr Datenvolumen
in Tarife
God Of War Kratos Schrei
The Game Awards 2025: Teaser für „eine gute Ankündigung“
in Gaming
Half Life Valve Header
Half-Life 3 ist noch „ein Thema für 2025“
in Gaming
Google kündigt spannendes Android-Event für nächste Woche an
in Firmware und OS