Klarna startet mit „Tap to Pay“

Klarna startet ab heute „Tap to Pay“ und ermöglicht damit kontaktloses Bezahlen in 14 europäischen Ländern per App.

Klarna integriert die kontaktlose Zahlungsfunktion „Tap to Pay“ in ihre App und macht damit Bezahlen im stationären Handel möglich.

Die neue Funktion steht in 14 europäischen Märkten, darunter Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich, zur Verfügung. Sie erlaubt es Nutzern, Einkäufe ohne separate Karten oder Apps kontaktlos mit dem Smartphone zu erledigen.

Tap to Pay arbeitet mit NFC-Technologie. Über die App können flexible Zahlungspläne eingerichtet und mit einer Berührung am Terminal bezahlt werden. Kunden müssen keine weiteren Wallets hinzufügen oder zu anderen Apps wechseln.

Wesentliche Merkmale der Tap to Pay Funktion:

Kontaktloses Bezahlen mit iOS- und Android-Geräten

Flexible Zahlungslösungen innerhalb der Klarna App

Abdeckung von 14 Märkten in Europa, inklusive Deutschland und Österreich

Aufbauend auf der Klarna Debit-first Card mit Kreditoptionen

