Kleinanzeigen lässt Händler in Merklisten schnüffeln

Das Unternehmen Kleinanzeigen führt neue PRO-Funktionen und eine angepasste Preisstruktur für gewerbliche Nutzer ein, die teilweise als fragwürdig empfunden werden könnten. Für die Nutzer der Plattform könnten sich grundlegende Änderungen ergeben.

Kleinanzeigen erweitert sein PRO-Angebot um neue Funktionen, die vor allem gewerbliche Händler unterstützen sollen. Nach Unternehmensangaben zielt die Erweiterung auf mehr Sichtbarkeit, höheres Käufervertrauen und effizientere Abläufe ab.

Kleinanzeigen PRO: Neue Funktionen für Händler

Zu den wichtigsten Neuerungen zählen die Startseitenplatzierung in Kategorieseiten sowie neue Verkaufslabels. PRO-Händler mit dem Basic-Paket profitieren künftig von einer prominenten Darstellung ihrer Anzeigen im Bereich „Lokal einkaufen – Shops aus der Region“, die zunächst in den Kategorien „Haus & Garten“ und „Mode & Beauty“ angeboten wird.

Ergänzend können PRO-Verkäufer mit Labels wie „Verkäufergarantie“ oder „schneller Versand“ Servicemerkmale in ihren Anzeigen hervorheben.

Nutzer im Visier: Händler dürfen jetzt direkt schreiben

Eine weitere Funktion betrifft die Favoriten-Ansprache, die Nutzern der höheren PRO-Pakete Power und Premium vorbehalten ist. Damit können Verkäufer potenzielle Käufer gezielt kontaktieren, die eine Anzeige auf ihre Merkliste gesetzt haben.

Händler dürfen bis zu drei Benachrichtigungen monatlich versenden, um Interessenten direkt anzusprechen oder über Angebote zu informieren. Als Nutzer von Kleinanzeigen gefällt mir das ehrlich gesagt überhaupt nicht.

Verkäufer mit einem PRO Power- oder Premium-Account können künftig gezielt mit Kunden kommunizieren, die ihre Anzeige auf die Merkliste gesetzt haben. Mit Benachrichtigungen zwischen 10 und 150 Wörtern können Händler potenzielle Käufer direkt ansprechen und gezielt mit Informationen oder Angeboten versorgen. Verkäufer können diese Benachrichtigungen bis zu dreimal pro Monat nutzen. Auf diese Weise lässt sich das Kundeninteresse gezielt stärken und der Verkaufsprozess unterstützen.

Wichtige Punkte im Überblick:

Neue Startseitenplatzierung für PRO Basic

Verkaufslabels für Garantie und Versandtempo

Direktnachrichten an Interessenten über Favoriten

Modernisiertes Business Portal

Neue Preisstruktur ab Februar 2026

Ab Februar 2026 tritt zudem eine neue Preisstruktur in Kraft. Während Basispakete unverändert bleiben, werden umfangreichere PRO-Pakete moderat teurer. Laut Kleinanzeigen betrifft die Anpassung vor allem Händler mit größerem Anzeigenvolumen. Bestehende Kunden sollen ihre neuen Tarife rechtzeitig erhalten, die Umstellung erfolgt automatisch und ohne zusätzlichen Aufwand.

Direkte Händlernachrichten werfen auch Datenschutzfragen auf

Aus meiner Sicht greift vor allem die neue Kontaktfunktion tief in das Nutzererlebnis ein und verwischt die Grenze zwischen Marktplatz und Werbekanal. Wenn Händler Menschen nur aufgrund einer auf die Merkliste gesetzten Anzeige Benachrichtigungen senden dürfen, entsteht schnell der Eindruck von digitalem Nachfassen statt freiem Stöbern.

Das wirft aus meiner Sicht erhebliche Datenschutz- und Vertrauensfragen auf und könnte die bisherige Zurückhaltung der Plattform im Umgang mit persönlichen Daten endgültig auflösen. Mich persönlich schreckt diese Funktion jedenfalls sehr ab. Ich werde mir zukünftig zweimal überlegen, was ich auf meine Merkliste setze und was nicht.