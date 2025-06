Der Klimawandel und die Falschmeldungen

Damals hatte es auch schon über 30 Grad im Juni und das nannten wir Sommer, sowas hört man derzeit gerne mal, wenn Menschen den Klimawandel leugnen. Sie sind dabei Opfer von Falschmeldungen, welche die Runde im Internet machen.

Gezielte Verbreitung von Falschmeldungen

Eine aktuelle Studie des International Panel on the Information Environment (IPIE), die man hier nachlesen kann, zeigt auf, dass Falschmeldungen gezielt verbreitet werden, um Menschen zu verunsichern. Dabei stehen eigene Interessen im Fokus.

Es ist zum Beispiel kein Zufall, dass Donald Trump von der Ölindustrie unterstützt wird und den Klimawandel leugnet und Gelder wieder umlenkt. Falschmeldungen, wie Blackouts bei erneuerbaren Energien, werden hier auf höchster Ebene geteilt.

Der Report zeigt auf, wie Falschmeldungen ganz gezielt verbreitet werden und man das Unwissen vieler Menschen ausnutzt. Nicht jeder „versteht“ die Fakten, die es für den menschengemachten Klimawandel gibt, und das wird gerne ausgenutzt.

Eine kurze „Pause“ beim Klimawandel

Man kann die Folgen dieser Falschmeldungen auch beobachten, in Branchen, wie der Automobilbranche, werden Klimaziele derzeit reihenweise gekippt. Das kommt aber nicht überraschend, denn klimafreundlichere Lösungen sind eben oft teurer.

Ich kann auch im privaten Umfeld beobachten, dass viele keine „Lust“ mehr auf das Thema haben. Ein bisschen anpassen, okay, aber wirklich etwas ändern? Das dann lieber doch nicht. Und warum auch, die Wirtschaft müsste doch viel mehr machen.

Das Problem wird nach hinten verschoben und da die Folgen zeitversetzt auftreten, wirkt dieses Problem auch gar nicht so groß. Und wie gesagt, viele verstehen die Fakten nicht, populistische Falschaussagen sind da eine deutlich leichtere Kost.

Am Ende kann das aber auch jeder bei sich selbst beobachten, denn jeder hat eine andere Schmerzgrenze. Der eine verzichtet auf Fleisch, der andere fährt elektrisch, der andere fliegt nicht mehr. Und viele kritisieren andere für „schlechten“ Taten.

Eine große Masse würde das Thema jetzt sicher gerne „abhaken“, denn es ist zu anstrengend. Und wenn der Kaffee dank des Klimawandels wieder teurer wird (es ist echt absurd), dann sind „die da oben“ Schuld, so einfach ist das manchmal.

Zukunft wird von alten Menschen gelenkt

Ich habe mich vor ein paar Jahren einmal sehr intensiv bei diesem Thema informiert und eingelesen und da kann man schon etwas panisch werden, vor allem, wenn als Eltern. Doch die Boomer sind für die Politik wichtiger als die Zukunft der Kinder.

Das zum Scheitern verurteilte Rentensystem und der Verbrenner müssen zur Not auf Kosten der kommenden Generation ein paar Jahre gerettet werden, denn das ist die große Wählergruppe. Fridays for Future? Die sollen erst mal arbeiten gehen.

So ist leider der Stand, wenn wir uns den Klimawandel anschauen, der bei den letzten Wahlen sogar gar keine Rolle mehr spielte. Und überhaupt, was kann man denn in Deutschland schon ausrichten, was ist denn mit Indien oder mit China?

Klimawandel wäre auch eine gute Chance

Ich glaube ja weiterhin, dass man den Klimawandel auch als „Chance“ sehen kann, denn nach der Industrialisierung und der Digitalisierung (die unser Land dank Union gekonnt verschlafen hat) wären klimafreundliche Produkte keine schlechte Idee.

Doch wir haben die Solarenergie aufgegeben und bei Elektroautos schauen wir zu, wie sich China als große Nation gerade erst aufwärmt. Viele sehen die Veränderung nur als Einschränkung, als „Diktatur einer grünen Ideologie“ und erkennen die Ironie nicht, dass sie selbst einer Ideologie folgen, weil ihnen ein „Feind“ präsentiert wird.

In absehbarer Zeit wird sich vermutlich nicht viel bei diesem Thema tun, es ist für eine Weile abgehakt. Die Rechnung wird kommen, und sie wird heftig, aber viele bekommen das schon nicht mehr mit. Es ist ein bisschen wie bei Rauchern, da denken sicher auch viele, dass es sie nicht trifft und am Ende nicht so schlimm ist.

Ich kenne leider zu viele Menschen, die ihr Verhalten erst dann änderten, wenn es zu spät war und der Arzt die schlechte Botschaft präsentierte. Da leidet dann aber nur der Raucher selbst, die Klimakatastrophe wird uns allerdings alle betreffen.

