Kompletter Neuanfang: Stellantis-Marke will den Markt „revolutionieren“

DS Automobiles, die Premiummarke von Stellantis, möchte den Markt mit dem nächsten DS N°4 „revolutionieren“ und plant ein „komplett neues“ Design, welches man gerade mit Gilles Vidal, dem Designchef des Stellantis-Konzerns, plant.

Im Gespräch mit Autocar hat Thierry Métroz, Designchef von DS, betont, dass man einen „revolutionären“ Ansatz plant, es soll kein SUV, keine Limousine, es soll ein komplett neues Konzept für ein Auto werden. Mehr Details nannte man nicht.

Nur eine Sache hat man zum Abschluss noch verraten, denn der Fokus wird voll auf der Aerodynamik des Autos liegen. Der nächste DS N°4, der erst gegen Ende des Jahrzehnts ansteht, wird sich aber grundsätzlich in seiner Größe treu bleiben.