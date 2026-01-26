Volvo plant die elektrische Überraschung

Volvo ist vor allem für SUVs bekannt und da diese seit Jahren im Trend sind und als Elektroauto gut funktionieren, lief es für die Marke des Geely-Konzerns gut. Doch auch der Kombi war bei Volvo viele Jahre ein wichtiges Modell für die Familien.

Letzten Sommer hieß es noch, dass der Kombi keine Zukunft bei Volvo habe, auch andere Marken haben die Entwicklung in dieser Sparte zurückgefahren. Doch jetzt kommt die überraschende Kehrtwende, denn „wir (Volvo) brauchen den Wagen“.

Volvo EV60 könnte bald kommen

Das hat Michael Fleiss im Gespräch mit Edison verraten und es könnte sogar recht schnell gehen, denn die Basis ist mit der neuen SPA3-Plattform da und es sei „nicht so zeitaufwendig“ (und kostenintensiv). Und man habe auch das Go aus China.

Dort wird der klassische Kombi zunehmend als „sportliches Luxusfahrzeug“ von Kunden angenommen und Geely möchte hier natürlich mitmischen. Es wäre also gut möglich, dass wir schon bald einen Volvo EV60 als Elektroauto bekommen.

Die Ära der Kombis ist also noch nicht tot, es gibt noch Modelle bei VW, Audi, BMW und Co., nur die Auswahl wird kleiner (und leider teurer). Volvo wollte noch nicht sagen, wie der Plan für den Elektro-Kombi aussieht, aber da man öffentlich über diesen Schritt spricht, würde ich 2027 tatsächlich schon mit dem Volvo EV60 rechnen.