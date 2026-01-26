Mobilität

Volvo plant die elektrische Überraschung

Autor-Bild
Von
|

Volvo ist vor allem für SUVs bekannt und da diese seit Jahren im Trend sind und als Elektroauto gut funktionieren, lief es für die Marke des Geely-Konzerns gut. Doch auch der Kombi war bei Volvo viele Jahre ein wichtiges Modell für die Familien.

Letzten Sommer hieß es noch, dass der Kombi keine Zukunft bei Volvo habe, auch andere Marken haben die Entwicklung in dieser Sparte zurückgefahren. Doch jetzt kommt die überraschende Kehrtwende, denn „wir (Volvo) brauchen den Wagen“.

Volvo EV60 könnte bald kommen

Das hat Michael Fleiss im Gespräch mit Edison verraten und es könnte sogar recht schnell gehen, denn die Basis ist mit der neuen SPA3-Plattform da und es sei „nicht so zeitaufwendig“ (und kostenintensiv). Und man habe auch das Go aus China.

Dort wird der klassische Kombi zunehmend als „sportliches Luxusfahrzeug“ von Kunden angenommen und Geely möchte hier natürlich mitmischen. Es wäre also gut möglich, dass wir schon bald einen Volvo EV60 als Elektroauto bekommen.

Die Ära der Kombis ist also noch nicht tot, es gibt noch Modelle bei VW, Audi, BMW und Co., nur die Auswahl wird kleiner (und leider teurer). Volvo wollte noch nicht sagen, wie der Plan für den Elektro-Kombi aussieht, aber da man öffentlich über diesen Schritt spricht, würde ich 2027 tatsächlich schon mit dem Volvo EV60 rechnen.

Audi will „Produktion auf ein neues Level heben“

Audi muss sparen und effizienter werden, denn die goldenen Zeiten sind vorbei und jetzt muss man wieder für den „Vorsprung…

26. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Volvo plant die elektrische Überraschung
Weitere Neuigkeiten
Apple Mac Mini M1 Header
Apple plant überraschend starkes Mac-Jahr
in Computer und Co.
Audi will „Produktion auf ein neues Level heben“
in Mobilität
Apple wird im Februar das neue Siri zeigen
in Firmware und OS
Ich habe das teuerste Elektroauto von Tesla getestet
in Mobilität
Apple Iphone 15 Pro Max Samsung Galaxy S24 Ultra Kamera
Apple überholt Samsung bei Smartphones
in Smartphones
Mein Tipp der Woche: The Beast in Me (Serie)
in Kommentar
Final Fantasy Vii Remake Tifa Headerbild
Final Fantasy VII Rebirth soll 2026 auch für Xbox und Nintendo Switch 2 erscheinen
in Gaming
backFlip 04/2026: Mazda bricht ein: Neuer Verbrenner soll die Marke auf Kurs bringen
in backFlip
Kaufland elektrifiziert Logistik weiter und setzt auf neuen Ladepark
in Handel
Opel Corsa Elektric Elektro Auto Kfz Pkw
Das waren gefragte Leasingautos 2025
in Mobilität