Konzeptvideo: Zelda im BotW-Stil mit der Optik von Wind Waker

Nicht jeder Zelda-Fan ist ein so großer Fan von Wind Waker, aber ich bin es, was vielleicht auch daran liegt, dass ich mit diesem Titel aufgewachsen bin. Aber auch Breath of the Wild (BotW) war grandios, wie würde also ein Mix davon aussehen?

Diese Woche hat es mir ein Konzeptvideo dafür bei YouTube vorgeschlagen, was mir irgendwie gut gefallen hat. Nicht jede Szene sieht gut aus und Link wirkt hier und da nicht ganz stimmig, aber grundsätzlich macht das Video so schon Spaß.

Ich hoffe ja mittlerweile auf eine 4K-Version von Wind Waker, da ich nicht die alte Version (nicht einmal HD) über Switch Online spielen möchte. Nach diesem Video hätte ich aber auch nichts gegen ein ganz neues Zelda im Stil von Wind Waker.