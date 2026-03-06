Die PlayStation 6 kommt „Ende 2027 oder Anfang 2028“

Vor ein paar Tagen berichtete Bloomberg, dass Sony darüber nachdenkt, dass man die nächste PlayStation erst 2028 oder sogar 2029 auf den Markt bringen wird. Das sei aber noch nicht final entschieden und ist aktuell auch noch nicht der Plan.

Die PlayStation 6 könnte 2027 kommen

Laut „Moore’s Law Is Dead“ ist ein Release gegen Ende 2027 weiterhin eine Option für Sony, spätestens aber 2028. Interne Quellen gehen davon aus, so die Quelle, dass sich die RAM-Lage nächstes Jahr spürbar verbessern wird. Die hohen Kosten wären ein Grund, um noch ein bisschen mit der neuen PlayStation 6 zu warten.

Was aber viele ignorieren, so die Quelle, sind die hohen Kosten, wenn man ein Projekt, was so viele Jahre entwickelt wird (die PS6 ist schon lange in Entwicklung) verschiebt. Das könnte teurer als gestiegene RAM-Preise sein. 2028 sei durchaus eine realistische Option, so die Quelle, 2029 steht aber bisher nicht zur Debatte.

Hinzu kommt, dass Microsoft vermutlich nicht so lange warten wird, man hat heute die neue Xbox bestätigt und das deutet mittlerweile sehr stark auf einen Release im kommenden Jahr hin. Da wird Sony nicht ein oder sogar zwei Jahre länger warten.

Nachfrage nach der PS5 wird wichtig sein

Am Ende, und das ist jetzt meine Vermutung, wird vor allem auch die Nachfrage der PlayStation 5 und die Zahl der aktiven Spieler entscheidend sein. Diese Generation nähert sich dem üblichen Ende und die Nachfrage geht dementsprechend zurück.

Sollte das aktuelle Gaming-Jahr, was das beste aller Zeiten werden könnte, also die Nachfrage nicht massiv pushen und nachhaltig dafür sorgen, dass sie 2027 weiter oben bleibt, dann ist eine PlayStation 6 die einzige Lösung. Ich finde zwar auch, dass eine PS6 noch nicht nötig ist und die PS5 reicht, aber warum denn nicht?

Bei der PS5 konnte man auch noch sehr lange eine PS4 (vor allem PS4 Pro) nutzen und die Spiele genießen. Selbst wenn die PS6 schon Ende 2027 kommt, dann wird die PS5 sicher noch bis 2030 unterstützt. Wer also schon bessere Hardware will, der kann diese kaufen, wem die PS5 ausreicht, der kann noch entspannt abwarten.