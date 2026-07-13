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Kraftfahrt-Bundesamt startet Chatbot für Nutzeranfragen

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KBA-Chatbot (KI)

Das Kraftfahrt-Bundesamt startet den neuen Chatbot „Kabea“ für digitale Nutzeranfragen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat am heutigen 13. Juli 2026 den Chatbot „Kabea“ veröffentlicht. Der neue digitale Dienst soll laut KBA einen zusätzlichen Zugang zu Informationen der Behörde ermöglichen und Nutzern helfen, Antworten auf häufige Fragen schneller zu erhalten.

Der Chatbot steht rund um die Uhr zur Verfügung und beantwortet Fragen in natürlicher Sprache. Zu den Themenbereichen gehören unter anderem Fahrzeugzulassung, Führerschein und Fahrzeugtechnik. Die Antworten basieren laut Behörde auf dem aktuellen Datenbestand des KBA.

KBA setzt bei „Kabea“ auf gemeinsame Chatbot-Plattform der Bundesverwaltung

„Kabea“ nutzt den sogenannten „Basisdienst Chatbot“, der im Rahmen eines gemeinsamen Projekts der Bundesverwaltung entwickelt wurde. Beteiligt sind laut KBA das Bundesministerium des Innern und für Heimat, die Generalzolldirektion und das ITZBund. Die Plattform soll als technische Grundlage für verschiedene behördliche Chatbot-Angebote dienen.

Nach Angaben des KBA ermöglicht die Zusammenarbeit mit den Partnern eine Einführung unter einheitlichen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen. Die Behörde plant, den Chatbot fortlaufend weiterzuentwickeln und an die Bedürfnisse der Nutzer anzupassen.

Ich sehe in „Kabea” vor allem einen weiteren Schritt bei der Digitalisierung von Verwaltungsangeboten. Aus meiner Sicht wird entscheidend sein, wie zuverlässig die Antworten im Alltag funktionieren und ob Nutzer ihre Anliegen tatsächlich schneller lösen können. In einem ersten Test konnte der Bot auf individuelle Fragen nur begrenzt korrekt antworten. Da ist noch viel Luft nach oben.

Ausprobieren könnt ihr den Chatbot selbst auf der Webseite des KBA (einfach unten rechts auf den Kabea-Roboter klicken).

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13. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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