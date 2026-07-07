Krypto-Steuerwende für Anleger: Regierung bringt Reform auf den Weg

Die Bundesregierung will eine Reform der Besteuerung von Kryptowährungen auf den Weg bringen.

Mit dem vom Bundeskabinett beschlossenen Haushaltsentwurf für 2027 soll sich die steuerliche Behandlung von Kryptowährungen ändern. Nach den Plänen sollen Gewinne aus privaten Krypto-Investments künftig als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten. Damit würden Kursgewinne nach den bisherigen Regierungsplänen auch nach einer Haltedauer von mehr als einem Jahr steuerpflichtig.

Die geplante Änderung ist jedoch noch nicht beschlossen. Zunächst muss ein Gesetzentwurf erarbeitet und anschließend von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden. Laut Bundesfinanzminister Lars Klingbeil soll die Neuregelung ab dem 1. Januar 2027 gelten und zu höheren Staatseinnahmen beitragen.

Krypto-Steuerreform lässt viele Details offen

Offen ist unter anderem, ob es einen Bestandsschutz für bereits gehaltene Kryptowährungen geben wird und wie mögliche Verluste künftig verrechnet werden können. Auch die rechtliche Begründung für die geplante Einstufung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen als Kapitalvermögen steht noch aus. Steuerexperten verweisen darauf, dass die Abgrenzung zu Gold oder Fremdwährungen nachvollziehbar begründet werden müsse.

Zudem ist unklar, ob die Reform in der geplanten Form eine politische Mehrheit findet. Teile der Union hatten sich bislang gegen eine Abschaffung der einjährigen Haltefrist ausgesprochen. Ich gehe deshalb davon aus, dass das Gesetzgebungsverfahren noch Änderungen mit sich bringen kann und erst die endgültige Ausgestaltung zeigen wird, welche Folgen die Reform für private Anleger tatsächlich hat.

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