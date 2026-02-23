News

Amazon Prime Video: LOL Staffel 7 hat ein Datum

Von
Amazon hat heute das Datum für die 7. Staffel von LOL: Last One Laughing bei Prime Video bekannt gegeben: Ab dem 14. Mai 2026 darf bei Amazon Prime Video wieder gelacht beziehungsweise nicht gelacht werden. Details stehen noch aus.

In der Ankündigung spricht man nur von „zehn Entertainment-Stars“, nennt aber noch keine Namen. Das Konzept von LOL bleibt so erhalten, es wird in diesem Jahr aber auch einen ganz neuen Ableger der Serie geben, der experimenteller ist.

Ich finde das Format mittlerweile nicht mehr so lustig, wie am Anfang, aber es hängt für mich am Ende alles von den Kandidaten ab, die teilnehmen. Ob wir die 7. Staffel im Frühjahr schauen, wird sich also erst mit den Namen entscheiden.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

