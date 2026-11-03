Lebara Black Deals: Mobilfunktarife dauerhaft 25 Prozent günstiger

Der Mobilfunkanbieter Lebara reduziert im Rahmen seiner Black Deals drei Handytarife dauerhaft um 25 Prozent.

Die Aktion läuft vom 3. bis einschließlich 30. November 2026. Kunden können zwischen Verträgen mit 24 Monaten Laufzeit und monatlich kündbaren Flex-Tarifen wählen. Laut Lebara bleiben sowohl der reduzierte Grundpreis als auch das gebuchte Datenvolumen während der gesamten Tarifnutzung erhalten.

Lebara Black Deals: Drei Mobilfunktarife im Angebot

Die Black-Friday-Aktion umfasst drei Tarife mit unterschiedlichem Datenvolumen. Die monatlichen Grundpreise sinken jeweils um rund ein Viertel.

Die reduzierten Lebara-Tarife im Überblick:

10 GB für 3,74 Euro statt 4,99 Euro monatlich

50 GB für 7,49 Euro statt 9,99 Euro monatlich

70 GB für 9,74 Euro statt 12,99 Euro monatlich

Beim größten Tarif ergibt sich durch die Preissenkung eine Ersparnis von 3,25 Euro pro Monat. Über einen Zeitraum von 24 Monaten summiert sich das auf 78 Euro.

Anders als bei manchen zeitlich begrenzten Tarifaktionen soll der Monatspreis nach Ablauf einer Rabattphase nicht wieder steigen. Das gilt nach Unternehmensangaben ausdrücklich auch für die monatlich kündbaren Varianten.

Zusätzlicher Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme

Wer den 70-GB-Tarif bucht und seine bisherige Rufnummer zu Lebara mitnimmt, kann zusätzlich einen Wechselbonus erhalten. Bei einem Vertrag mit 24 Monaten Laufzeit beträgt dieser 25 Euro, beim Flex-Tarif sind es zehn Euro.

Die Buchung ist ausschließlich während des Aktionszeitraums möglich. Weitere Einzelheiten und Teilnahmebedingungen stellt Lebara auf seiner Aktionsseite bereit.

Interessant ist vor allem, dass Lebara den Rabatt nicht an eine lange Vertragsbindung koppelt. Damit können auch Kunden profitieren, die ihren Mobilfunktarif lieber flexibel wechseln möchten.

Zu den LEBARA-Tarifen →

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