LEBARA senkt Datenpreise drastisch: 70 GB für 10 €

Der Mobilfunkanbieter LEBARA bietet ab sofort einen neuen 70-GB-Tarif ab 9,99 € an. Damit antwortet man auf eine aktuelle SIMon Aktion.

Der Tarif richtet sich an Kunden, die hohe Datenmengen im 5G-Netz nutzen möchten, und ist als klassischer 24-Monate-Vertrag sowie in einer monatlich kündbaren Flex-Variante verfügbar.

Die 24-Monate-Version HELLO! 70 5G beinhaltet 70 GB 5G-Daten mit bis zu 50 Mbit/s Download und 25 Mbit/s Upload, eine Telefon- und SMS-Flat sowie 200 Frei-Minuten in 50 Länder.

Die Grundgebühr beträgt dauerhaft 9,99 € statt 12,99 €, der Anschlusspreis liegt bei 1 € und ein Bonus von 30 € wird bei Rufnummern-Mitnahme bis zum 31.03.26 gewährt.

Flexibler Tarif mit identischen Datenvolumen

Der HELLO! 70 5G Flex schaut dagegen wie folgt aus:

70 GB 5G-Daten mit 50 Mbit/s Download und 25 Mbit/s Upload

Grundgebühr dauerhaft 9,99 €, Anschlusspreis 10 €

10 € Bonus bei Rufnummern-Mitnahme bis 31.01.26

Telefon- und SMS-Flat, VoLTE und WiFi-Calling inklusive

Monatlich kündbar mit 1 Monat Frist

Die Hauptunterschiede liegen also in der Höhe von Anschlusspreis und Bonus. Beide Tarife nutzen das o2-Netz von Telefónica, bieten VoLTE sowie WiFi-Calling und enthalten eine Telefon- und SMS-Flatrate. Das Aktionsende ist bisher nicht bekannt.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.