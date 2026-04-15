Firmware und Updates

Legion Go 2: Lenovo veröffentlicht neues BIOS-Update

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Bildquelle: Lenovo

Nachdem das Unternehmen Lenovo für seinen Gaming-Handheld Legion Go 2 (endlich) ein langersehntes Update für den AMD-Grafiktreiber veröffentlicht hat, legt das chinesische Unternehmen direkt nach und stellt eine neue BIOS-Version für das Gerät zum Herunterladen bereit.

Die neue Version trägt die Bezeichnung „RRCN16WW” und beinhaltet eine Anpassung des UMA (Uniform Memory Access). Diese regelt, wie viel RAM der integrierten Grafik automatisch zugeteilt wird. Weitere Details werden nicht genannt.

RRCN15WW – Update BIOS

BIOS Notification:

  • Fix: 1.Add direct bios for UMA frame buffer size.

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