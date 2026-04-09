Lenovo Legion Go 2: AMD-Grafiktreiber erhält (endlich) langersehntes Update

In den letzten Wochen ist der Druck auf das Unternehmen Lenovo bezüglich neuer Grafiktreiber für das Legion Go 2 im Vergleich zur Konkurrenz massiv gestiegen. Zusammen mit der Preiserhöhung war ich vor einigen Tagen zu dem Schluss gekommen, dass das Gaming-Handheld nicht (mehr) wettbewerbsfähig ist. Zumindest in einem Punkt hat Lenovo nun reagiert.

Lange, sehr lange hat es gedauert …

Für die Besitzer eines Legion Go 2 ist nun nämlich endlich ein langersehntes Update für den AMD-Grafiktreiber erschienen. Das Update mit der Versionsnummer 32.0.23017.1001 steht ab sofort auf der offiziellen Support-Website zum Herunterladen bereit und kann installiert werden. Die Bereitstellung über die vorinstallierte Verwaltungssoftware Legion Space sollte entsprechend auch später folgen.

Leider können die Release Notes zum Update nicht eingesehen werden. Ein Update des Grafiktreibers beinhaltet in der Regel Verbesserungen der Spieleunterstützung und kann in vielen Spielen zu einer besseren Performance führen.