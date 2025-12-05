Neues LEGO-Spiel: Zeitraum für Batman steht fest

Gaming

Es gibt viele Spiele, auf die ich 2026 gespannt bin, aber vor allem auch auf einen neuen LEGO-Titel, denn LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters sah bei der Ankündigung im Sommer sehr gut aus. Doch wann kommt das Spiel?

Laut Zay von „LEGO Games News“ peilt Warner einen Release zwischen Mitte und Ende April 2026 an. Mai sei aber auch noch eine Option, falls es länger dauert. Es wäre denkbar, dass wir das Datum im Rahmen der Game Awards sehen werden.

