LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – Veröffentlichung erfolgt früher als geplant

Auf der letzjährigen Gamescom wurde das Game LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (zu Deutsch: LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters) von Warner Bros. Games und Entwicklerstudio TT Games offiziell angekündigt und ist für mich als großer Fan dieser Reihe ein absoluter Pflichtkauf. Daher fiebere ich dem Veröffentlichungsdatum sehr entgegen, wobei dieser jetzt sogar nun früher ausfällt als zuvor angekündigt.

Aus der Pressemitteilung geht nun nämlich hervor, dass das Spiel bereits am 22. Mai, also eine Woche früher, offiziell im Handel erscheinen wird. Die Beweggründe für diese Entscheidung werden nicht näher erläutert, aber mir soll es recht sein.

Je früher das Spiel erscheint, desto besser, da ich mich schon sehr darauf freue, die Dark Knight-Trilogie von Christopher Nolan im „LEGO-Format“ und mit dem typischen Humor des Entwicklerstudios TT Games nachspielen zu können.