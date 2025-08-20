The Dark Knight: Neues LEGO-Spiel mit Batman kommt 2026

Die Dark Knight-Trilogie von Christopher Nolan ist für mich bis heute nicht nur die beste Filmreihe rund um Batman, The Dark Knight selbst (also der zweite Filme) einer der besten Filme aller Zeiten. 2026 kann man das im LEGO-Stil nachspielen.

Im Rahmen der Gamescom 2026 wurde LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters offiziell angekündigt und wie man im Trailer sieht, kann man die beliebte Filmreihe im LEGO-Stil mit dem üblichen LEGO-Humor nachspielen.