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LEGO startet Produktoffensive für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026

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Bildquelle: LEGO

Die kommende Fußball-Weltmeisterschaft, die von Kanada, Mexiko und den USA ausgerichtet wird, wird wieder eine Flut von Kooperationen und Produkten offenbaren, mit denen die Veranstalter ihre Angebote effektiver vermarkten wollen.

Selbst der dänische Hersteller von Klemmbausteinen LEGO bleibt von dieser Entwicklung nicht unberührt und kündigt eine Produktoffensive innerhalb der Kategorie LEGO Editions an, die einige Sets zum Thema Fußball und der diesjährigen WM 2026 umfasst.

Das Runde muss ins Eckige … ?!

Mit den Sets LEGO Editions – Football (43019) und LEGO Editions – FIFA World Cup Trophy (43020) wurden zwei klassische Sets angekündigt. Im Mittelpunkt stehen aber die vier Fußballer Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Lionel Messi und Vini Jr., die jeweils ein Klemmbaustein-Set erhalten. Ronaldo und Messi erhalten zusätzlich je ein weiteres Klemmbaustein-Set – Ronaldo ist in seiner explosiven „Siuuu“-Pose zu sehen, Messi in seiner Siegerpose.

Die Preise aller Sets reichen von knapp 25 Euro bis zu knapp 180 Euro für das Pokal-Set. Eine Übersicht aller Sets gibt es auf der offiziellen LEGO-Webseite, der Verkaufsstart ist der 1. Mai.

Die Sets sind für Fußball-Fans und Fans von Klemmbausteinen durchaus interessant, wenn auch einige meiner Meinung nach zu teuer bepreist sind. Ich für meinen Teil werde mich bemühen, mir als Messi-Fan lediglich eine Messi-Minifigur beim Online-Markt Bricklink zuzulegen.


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