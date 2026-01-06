LEGO überrascht mit komplett neuem LEGO-Stein

LEGO hatte ich im Rahmen der CES in Las Vegas nicht auf dem Schirm, aber man hat vor Ort einen komplett neuen Stein vorgestellt, den „LEGO SMART Brick“. Das soll das bisher größte Upgrade für LEGO werden und die Welt wird „lebendiger“.

In die kleinen 4×2 großen Steine wird viel Technik gepackt, die dann zum Beispiel über NFC-Chips in anderen LEGO-Elementen aktiviert wird. Geladen werden die Steine kabellos über eine Platte und es gibt neben Licht- auch Soundeffekte.

Über „LEGO SMART Play“, wie man die nächste Stufe bei LEGO nennt, kann man dann zum Beispiel einen Soundeffekt in einem Auto hören, wenn man den Fahrer in dieses setzt, oder es läuft Star Wars Musik, wenn man mit Lichtschwertern kämpft.

Es sei das bisher größte Upgrade seit der ersten LEGO-Figur von 1978, so der Konzern im Rahmen einer Pressekonferenz auf der CES, Zum Start am 1. März gibt es laut LEGO vor allem mehrere Sets von Star Wars, weitere Sets werden folgen.

Mit der Zeit will LEGO aber nicht nur mehr Sets anbieten, man möchte die Plattform regelmäßig mit Updates und Ideen ausbauen. Neue Technologien gibt es in Zukunft ebenfalls, der „smarte Stein“ ist nur der Anfang einer neuen Welt von LEGO.

Weitere Details gibt es auf der neuen Webseite von LEGO.