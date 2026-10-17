Gesellschaft

Lehrer geben sich gute Digitalnoten, doch Schüler sehen das anders

René Hesse
Von
Classroom Klasse Schule

Deutschlands Lehrkräfte geben sich für ihre Digitalkompetenz im Unterricht durchschnittlich die Schulnote 2,3.

Laut einer repräsentativen Bitkom-Umfrage bewerten 64 Prozent der befragten Lehrer ihre Fähigkeiten als gut oder sehr gut. Gleichzeitig befürchten 32 Prozent, mit der rasanten Entwicklung digitaler Technologien nicht Schritt halten zu können. Weitere 21 Prozent fühlen sich häufig unsicher, weil ihre Schüler mit neuen Technologien teilweise besser vertraut sind.

Die Selbsteinschätzung fällt dabei etwas positiver aus als das Urteil der Schüler. Diese hatten die Digitalkompetenz ihrer Lehrer in einer Bitkom-Befragung von 2025 durchschnittlich mit 2,9 bewertet.

Digitalkompetenz: Lehrer wünschen sich mehr Fortbildungen

Besonders beim digitalen Jugendschutz sehen viele Lehrer Weiterbildungsbedarf. Auch der pädagogisch sinnvolle Einsatz digitaler Anwendungen beschäftigt die Befragten.

Bei diesen Themen wünschen sich Lehrer Fortbildungen:

  • Jugendschutz im Netz: 41 Prozent
  • Pädagogische Aspekte digitalen Lernens: 32 Prozent
  • Lernapps und Lernsoftware: 31 Prozent
  • Digitale Werkzeuge für Planung und Bewertung: 29 Prozent
  • Künstliche Intelligenz: 27 Prozent

Weitere 25 Prozent interessieren sich für Fortbildungen zu Urheberrecht und Datenschutz. Allerdings möchten sich 16 Prozent überhaupt nicht zu digitalen Themen weiterbilden.

Bemerkenswert ist die Zustimmung zu verbindlichen Angeboten: 78 Prozent der Lehrer sprechen sich für regelmäßige verpflichtende Digitalfortbildungen aus. Bitkom fordert deshalb feste Zeitbudgets sowie eine stärkere Verankerung digitaler Kompetenzen in Studium und Referendariat.

Für die Untersuchung wurden zwischen Mai und Juni 2026 insgesamt 501 Lehrer der Sekundarstufen I und II telefonisch befragt.

Die Ergebnisse zeigen vor allem eine Diskrepanz zwischen Selbstwahrnehmung und Unsicherheit im digitalen Schulalltag. Gute Kenntnisse von heute reichen schließlich nicht automatisch für die Anwendungen von morgen. Regelmäßige Weiterbildung dürfte deshalb mindestens ebenso wichtig sein wie die technische Ausstattung der Schulen.

Dienste · 12. Oktober 2026

Deutsche Post: Briefe und Pakete könnten deutlich teurer werden

Die Bundesnetzagentur plant, der Deutschen Post ab 2027 deutlich höhere Preise für Briefe und Pakete zu ermöglichen. Der heute veröffentlichte… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Fake-Shops: Handelsverband Deutschland warnt vor Online-Betrug
17.10.26 · Handel
XGIMI HORIZON 30: Drei neue 4K-Beamer ab 1.999 Euro
17.10.26 · Hardware
Bundesregierung prüft Regeln gegen suchtförderndes Social-Media-Design
15.10.26 · Gesellschaft
Xiaomi Robot Vacuum 6 und 6 Max starten in Deutschland
16.10.26 · Smart Home
Bundeskabinett beschließt Entwurf für Zuckergetränkesteuer ab 2027
14.10.26 · Gesellschaft
Volkswagen bestätigt geplanten Rückruf wegen Batterieproblemen
16.10.26 · Mobilität
nPerf: Deutschland führt Mobilfunk-Ranking vergleichbarer Länder an
16.10.26 · Dienste
Frühstartrente: Finanzausschuss stimmt staatlicher Förderung zu
14.10.26 · Fintech
Apple iPhone Duo ist bereits „ausverkauft“
16.10.26 · Smartphones
Deutsche Startups erreichen 2026 einen neuen Rekord
03.10.26 · Gesellschaft
Du bist hier: Bitkom
mobiFlip / News / Gesellschaft / Lehrer geben sich gute Digitalnoten, doch Schüler sehen das anders