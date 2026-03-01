Lenovo klärt auf: Update-Support für das Legion Go läuft weiter

Lenovo bietet für den Gaming-Handheld Legion Go nur knapp zwei Jahre Update-Support? Die Meldung sorgte für Wirbel und war für die Besitzer des Produkts nicht nachvollziehbar. Das deutsche Online Gaming-Magazin GameStar hat nun aber offiziell bei Lenovo zum Thema nachgefragt, die Antwort sorgt für Klarheit und Gewissheit.

Alles nur ein Missverständnis

Denn laut Lenovo soll der Support bis Oktober 2029 weiterlaufen. Man wolle weiterhin mit AMD zusammenarbeiten, um neuere Treiber zu entwickeln, und diese nach einem strengen Zertifizierungsverfahren veröffentlichen. Das offizielle Statement des Herstellers lautet im genauen Wortlaut wie folgt:

Support for the Lenovo Legion Go (8.8”, 1) has not been discontinued. Lenovo is actively continuing to support the Legion Go (8.8”, 1) with necessary driver and BIOS updates and will continue to do so through October 2029. Lenovo is working in concert with AMD on driver update cadence, and new updates will be released once they have passed Lenovo’s rigorous review protocols.

Besitzer eines Legion Go können also aufatmen. Ob Lenovo die Thematik zum Anlass nimmt, die Veröffentlichungszeiträume neuer Treiber zu verkürzen, ist ein Thema für einen anderen Tag.

Im letzten Jahr gab es nämlich beispielsweise lediglich zwei neue Updates, die sich hauptsächlich mit dem AMD-Grafiktreiber befassten. ASUS nutzte übrigens direkt die Gelegenheit für einen kleinen Seitenhieb aus und veröffentlichte neue Treiber für seine Gaming-Handhelds.