ROG Ally (X): ASUS trotzt Gerüchten und veröffentlicht neuen Grafiktreiber

Vor einigen Tagen tauchte die Antwort auf eine Support-Anfrage an Lenovo bezüglich der Einstellung des Treiber-Supports für den Gaming-Handheld Legion Go auf. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war nicht bekannt, ob die Einstellung eine Entscheidung von Lenovo oder AMD war, die hauptverantwortlich für den Prozessor AMD Ryzen Z1 Extreme ist, und somit OEM-Partner die Treiber zur Weiterverarbeitung bereitstellen. Jetzt gibt es wohl Gewissheit.

AMD ist nicht Schuld

Die Konkurrenz von ASUS, die ebenfalls zwei Gaming-Handhelds im Produktsortiment hat – das ROG Ally und das ROG Ally X – und beide Modelle mit dem gleichen Prozessor ausgestattet sind, hat jetzt neuere Grafiktreiber veröffentlicht, was wiederum der Information widerspricht, dass AMD den Support eingestellt hat und Lenovo keine neuere Treiber liefern kann.

Die Entscheidung liegt also bei Lenovo, das sich zu dem Thema weiterhin nicht äußert. Es bleibt abzuwarten, ob Lenovo noch ein Update für die Grafiktreiber liefern wird. Falls nicht, kann man davon ausgehen, dass sich die Support-Anfrage bewahrheitet hat und der chinesische Hersteller dem Legion Go keinen Support mehr anbietet.

Besitzer eines ROG Ally und ROG Ally X können den neuen AMD-Grafiktreiber hingegen auf der offiziellen Support-Webseite herunterladen. Über das Verwaltungsprogramm Armoury Crate ist der Treiber noch nicht verfügbar, wird aber in den nächsten Tagen folgen.


