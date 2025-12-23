LG überrascht mit OLED-Rebranding für 2026

News

LG gerät als Marktführer von OLED TVs immer mehr unter Druck und viele Kunden haben in den letzten Jahren beispielsweise von QD OLED gehört, der Technologie von Samsung. Ist das jetzt „besser“ als OLED? Das lässt sich nicht pauschal sagen.

Aber Begriffe und Namen haben einen Einfluss, wie Retina (hohe Auflösung) oder ProMotion (120 Hz) bei Apple. Und auch Samsung entschied sich nicht einfach so für QLED, denn das sollte damals genau die OLED auf der Verpackung aussehen.

Bei LG gibt es ab sofort „Tandem OLED“ für Monitore, Autos und kleinere Displays und „Tandem WOLED“ für die TV-Sparte, da will man „die Aufmerksamkeit auf die weiße Lichtquelle, die eines der charakteristischen Merkmale der Technologie ist“ lenken. Es ist das erste Rebranding seit 13 Jahren und kommt kurz vor der CES.

Der Begriff „Tandem OLED“ ist übrigens nicht neu, das gibt es auch bei Samsung, Apple wirbt beim iPad Pro beispielsweise intensiv damit. Hier werden zwei OLED-Leuchtschichten übereinander gestapelt, was für eine bessere Qualität sorgt, aber auch teurer ist. LG wird im Januar auf der CES die neuen TVs für 2026 vorstellen.

