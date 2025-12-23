Smartphones

Apple und Samsung folgen Google nächstes Jahr

Was ist der optimale Formfaktor für ein faltbares Smartphone? Diese Frage ist sehr subjektiv und es gibt nicht nur mehrere Kategorien (Flip, Fold, Trifold), es gibt auch unterschiedliche Seitenverhältnisse. Manche Foldables sind quadratisch, manche breiter als hoch. Manche sind größer, manche sind etwas dicker und kompakter.

Apple wird beim ersten iPhone Fold wohl auf ein ähnliches Erlebnis wir beim Google Pixel Fold setzen, was für mich zu den besten faltbaren Smartphones gehört, wenn es um das Seitenverhältnis geht. Es wird also nicht ganz so hoch im zugeklappten Zustand sein und etwas breiter, wie ein kleines Tablet, wenn man es auffaltet.

Laut ETNews hat das auch Samsung „inspiriert“ und man wird wohl neben dem normalen Samsung Galaxy Z Fold 8 eine Version auf den Markt bringen, die auch in diese Richtung geht. Und man wird vermutlich noch vor Apple starten, damit nicht wieder behauptet wird, dass Samsung den Formfaktor von Apple kopiert hat.

Wie hoch und breit das iPhone Fold sein wird, das ist derzeit noch nicht so ganz sicher, da gibt es auch unterschiedliche Meldungen. Aktuell machen auch Bilder die Runde, die angeblich eine Skizze des iPhones zeigen, aber das sind alte Bilder, die man schon kannte. Ich habe da so meine Zweifel (daher wurde nicht berichtet).

Doch das Apple iPhone Fold ist für mich eines der spannendsten Modelle für 2026 und da die Testproduktion angelaufen ist, rechne ich bald mit weiteren Gerüchten.

