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LG verärgert einige Nutzer mit Bloatware nach Monitor-Kauf

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LG macht aktuell Schlagzeilen in den USA, denn mit dem Kauf eines 1.000 Dollar teuren Monitors gibt es, sofern man Windows nutzt, Spam-Apps direkt dazu. In diesem Fall wird den Nutzern direkt McAfee mit dem Monitor aufgedrängt.

Die App wird dabei, neben Treibern und der Monitor-App von LG, einfach so im Hintergrund installiert. Und nicht nur das, die darf „alle Systemressourcen“ nutzen.

Bisher sind keine Fälle aus Europa bekannt, was aber daran liegen könnte, dass das rechtlich in der EU schwierig bis verboten wäre. Doch nach dem Beitrag von Gamer Nexus bei YouTube häuft sich die Kritik der US-Nutzer, die davon betroffen sind.

Es gehört in der heutigen Zeit zwar dazu, dass gewisse Marken ihre Plattformen an Drittanbieter „verkaufen“, auch bei Smartphones und Co. kennen wir Spam-Apps, die man erst wieder deinstallieren muss, das heißt aber nicht, dass man das einfach so akzeptieren muss und nicht kritisieren darf. Irgendwie keine schöne Sache.

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