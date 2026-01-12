Lidl kooperiert mit Dyn für vergünstigtes Sport-Streaming

News

Der Lebensmitteleinzelhändler Lidl startet eine Partnerschaft mit dem Streaming-Anbieter Dyn und bietet Lidl Plus-Kunden vergünstigten Zugang zu Live-Sport.

Lidl ermöglicht Nutzern der Lidl Plus App ab dem heutigen 12. Januar 2026 den Abschluss eines Dyn Monatsabos zu einem reduzierten Partnerpreis. Laut Unternehmensangaben liegt der Einstiegspreis bei 9,99 Euro pro Monat statt regulär 19,50 Euro. Die Aktivierung erfolgt über den Rabattsammler Plus in der App und ist an das Kundenkonto gekoppelt.

Je nach monatlichem Einkaufsumsatz kann der Preis weiter sinken. Nach Angaben von Lidl ist bei einem Umsatz von 400 Euro eine Reduzierung auf bis zu 4,99 Euro möglich. Ziel ist es, das digitale Bonusprogramm enger mit dem stationären Einkauf zu verknüpfen und zusätzliche Nutzung der App zu fördern.

So sichern sich Lidl Plus-Kunden den Vorteil:

  • Lidl Plus App öffnen und den Rabattsammler von Dyn aktivieren, dabei bei Erstanmeldung den Gratiszeitraum bis zum Ende des Monats nutzen.
  • Lidl Plus Konto mit Dyn verbinden.
  • Weitere Rabatte auf das Dyn-Paket im Folgemonat sichern, je nach erreichtem Umsatz im Rabattsammler Plus.

Sportangebot und Inhalte bei Dyn

Dyn bündelt nach eigenen Angaben Live-Übertragungen und Abrufinhalte aus mehreren Sportarten. Dazu zählen unter anderem Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis und Hockey aus nationalen und internationalen Wettbewerben.

Auswahl der im Angebot enthaltenen Inhalte:

  • Handball- und Basketball-Bundesliga
  • Weitere nationale und internationale Ligen
  • EHF Handball-Europameisterschaft der Männer ab 15. Januar 2026

Neben Live-Spielen bietet Dyn laut Anbieter Hintergrundformate und redaktionelle Inhalte. Alle Spiele der EHF Europameisterschaft werden exklusiv über Dyn übertragen. Die Kooperation ergänzt bestehende Sportengagements von Lidl, etwa im deutschen und internationalen Handball.

