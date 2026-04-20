Handel

Lidl lockt mit Tankgutscheinen: Viel Lärm um wenige Gewinner

Autor-Bild
Von
Google News
| 5 Kommentare
Lidl

Der Discounter Lidl wirbt mit einer groß angelegten Tankgutschein-Aktion, doch die Teilnahme ist an klare Bedingungen geknüpft.

Der Lebensmitteleinzelhändler Lidl reagiert laut Unternehmensangaben auf hohe Kraftstoffpreise und startet vom 20. bis 25. April 2026 eine bundesweite Gewinnspielaktion. Über die Lidl Plus App werden 33.000 Tankgutscheine im Wert von jeweils 150 Euro verlost, die bei Shell eingelöst werden können.

Um überhaupt teilnehmen zu können, müssen Kunden einen Einkauf von mindestens 50 Euro tätigen und zusätzlich einen Coupon in der App aktivieren. Erst danach nehmen sie automatisch an der Verlosung teil. Die Gewinner werden per Zufallsprinzip ermittelt. Angesichts der großen Teilnehmerzahl bleibt die tatsächliche Gewinnchance für den einzelnen Kunden unklar.

Kritik an Teilnahmehürden und begrenzter Reichweite

Bild: Lidl

Die Aktion erreicht laut Lidl ein Gesamtvolumen von rund fünf Millionen Euro. Gleichzeitig handelt es sich jedoch um ein klassisches Gewinnspiel und nicht um einen direkten Rabatt für alle Kunden. Ein Großteil der Teilnehmer geht leer aus, während Lidl weiterhin auf zusätzliche App-Nutzung und höhere Einkaufswerte setzt.

Bei rund 20 bis 40 Millionen Kundenkontakten pro Woche und einer anteiligen Übertragung auf den sechstägigen Aktionszeitraum vom 20. bis 25. April ergibt sich eine Größenordnung von etwa 17 bis 34 Millionen potenziellen Käufen. Unter der Annahme, dass nur 30 bis 50 Prozent davon den erforderlichen Einkaufswert erreichen, verbleiben 5 bis 17 Millionen qualifizierte Teilnahmen. Diesen stehen 33.000 Tankgutscheine gegenüber, was einer rechnerischen Gewinnchance von 0,2 bis 0,7 Prozent entspricht. Dies ist eine rein hypothetische Rechnung von mir.

Weitere Details zur Aktion:

  • Zeitraum: 20. bis 25. April 2026
  • Teilnahme: Einkauf ab 50 Euro plus App-Aktivierung
  • Gewinn: 150 Euro Tankgutschein per E-Mail
  • Einlösung: bundesweit bei Shell

Aus meiner Sicht ist die Aktion eher ein Marketinginstrument als eine flächendeckende Entlastung, auch wenn einzelne Gewinner tatsächlich profitieren.

Rewe Und Penny App Bonus

App-Rabatte sind legal, aber kundenfreundlich ist daran herzlich wenig

Das aktuelle Urteil über die Penny-App mag juristisch sauber sein, aber für Verbraucher bleibt es ein Ärgernis. Man kann das…

17. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden5 Kommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert. Bitte beachte unsere Netiquette.

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Stefan K. 🔆
    sagt am

    Sind 150 Euro mittlerweile nicht einfach nur einmal volltanken und fertig? Vor allem bei den aktuellen Spritpreisen und von Shell ganz speziell? 🤔
    Da würde ich mir lieber einen Tankgutschein für eine Tankstelle meiner Wahl wünschen…

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Stefan K. ⇡

      Also mit 150 € bekommst du einen durchschnittlichen Tank gut voll, bei 2 Euro den Liter bist du logischerweise bei 120 € für einen 60 l Tank.

      Antworten
      1. Stefan K. 🔆
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Eben. Einmal tanken und fertig. Für meine Ex, die jeden Tag Minimum 40km durch Berlin fahren muss (Sohnemann zur Schule und von dort ins Büro), hält das bestenfalls paar Tage.

        Antworten
  2. rot ☀️
    sagt am

    Aus meiner Sicht ist die Aktion eher ein Marketinginstrument als eine flächendeckende Entlastung, auch wenn einzelne Gewinner tatsächlich profitieren.

    Sorry, aber echt jetzt? Was soll das denn anderes sein, als Marketing? Das ist genau so, als würde man MacDo Monopoly als Entlastungsprogramm und Bauunterstützung ansehen oder Auto-Förderung. Marketing ist gezielte Manipulation von potenziellen Kunden, um sie in die Geschäfte zu locken.

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu rot ⇡

      Mir ist schon klar, dass das der offensichtliche Gedanke ist. 😄 Dennoch möchte ich es gerne aussprechen und ausschreiben, weil Lidl verkauft es ja genau andersrum.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Handel / Lidl lockt mit Tankgutscheinen: Viel Lärm um wenige Gewinner
Weitere Neuigkeiten
Netzausbau Greenfield Passau Patriching 594991444 510331406 Credits Abel Mobilfunk Highres
Bundesnetzagentur veröffentlicht App zur Prüfung von Mobilfunkgeschwindigkeit
in Marktgeschehen
Captain America Marvel
Disney plant großen Marvel-Neustart mit Avengers
in Unterhaltung
WhatsApp Plus: Das steckt hinter dem Bezahlmodell
in Dienste
Apple Macbook Pro 2021 Header
Apple verschiebt „große Mac-Upgrades“ intern
in Computer
Die Simpsons: Fans von Ende des Couch Gags überrascht
in Unterhaltung
Nissan Logo Header
Nissan-Chef mit klarer Ansage: „Es ist eine Geschichte des Wachstums“
in Mobilität
Apple plant mit iOS 27 eine Neuerung für den Homescreen
in Firmware und Updates
Fitbit Air: Das neue Fitness-Band kommt mit Google-Abo
in Wearables
Hyundai Ioniq 5 N Line 2024
Hyundai und Kia reagieren auf das größte Problem ihrer Elektroautos
in Mobilität
Marken im Fokus: „Man kauft kein Stellantis-Auto“
in Mobilität