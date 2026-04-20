Lidl lockt mit Tankgutscheinen: Viel Lärm um wenige Gewinner

Der Discounter Lidl wirbt mit einer groß angelegten Tankgutschein-Aktion, doch die Teilnahme ist an klare Bedingungen geknüpft.

Der Lebensmitteleinzelhändler Lidl reagiert laut Unternehmensangaben auf hohe Kraftstoffpreise und startet vom 20. bis 25. April 2026 eine bundesweite Gewinnspielaktion. Über die Lidl Plus App werden 33.000 Tankgutscheine im Wert von jeweils 150 Euro verlost, die bei Shell eingelöst werden können.

Um überhaupt teilnehmen zu können, müssen Kunden einen Einkauf von mindestens 50 Euro tätigen und zusätzlich einen Coupon in der App aktivieren. Erst danach nehmen sie automatisch an der Verlosung teil. Die Gewinner werden per Zufallsprinzip ermittelt. Angesichts der großen Teilnehmerzahl bleibt die tatsächliche Gewinnchance für den einzelnen Kunden unklar.

Kritik an Teilnahmehürden und begrenzter Reichweite

Die Aktion erreicht laut Lidl ein Gesamtvolumen von rund fünf Millionen Euro. Gleichzeitig handelt es sich jedoch um ein klassisches Gewinnspiel und nicht um einen direkten Rabatt für alle Kunden. Ein Großteil der Teilnehmer geht leer aus, während Lidl weiterhin auf zusätzliche App-Nutzung und höhere Einkaufswerte setzt.

Bei rund 20 bis 40 Millionen Kundenkontakten pro Woche und einer anteiligen Übertragung auf den sechstägigen Aktionszeitraum vom 20. bis 25. April ergibt sich eine Größenordnung von etwa 17 bis 34 Millionen potenziellen Käufen. Unter der Annahme, dass nur 30 bis 50 Prozent davon den erforderlichen Einkaufswert erreichen, verbleiben 5 bis 17 Millionen qualifizierte Teilnahmen. Diesen stehen 33.000 Tankgutscheine gegenüber, was einer rechnerischen Gewinnchance von 0,2 bis 0,7 Prozent entspricht. Dies ist eine rein hypothetische Rechnung von mir.

Weitere Details zur Aktion:

Zeitraum: 20. bis 25. April 2026

Teilnahme: Einkauf ab 50 Euro plus App-Aktivierung

Gewinn: 150 Euro Tankgutschein per E-Mail

Einlösung: bundesweit bei Shell

Aus meiner Sicht ist die Aktion eher ein Marketinginstrument als eine flächendeckende Entlastung, auch wenn einzelne Gewinner tatsächlich profitieren.