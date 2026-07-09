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MediaMarktSaturn und Wolt starten schnelle Elektroniklieferung in Deutschland

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Die Partnerschaft von MediaMarktSaturn und Wolt ermöglicht schnelle Elektroniklieferungen in mehreren deutschen Städten.

MediaMarktSaturn und Wolt starten in Deutschland eine Zusammenarbeit für die Lieferung von Elektronikprodukten per On-Demand-Service. Kundinnen und Kunden können ab sofort je nach Standort rund 2.000 Technikartikel über die Wolt-Plattform bestellen und laut Unternehmensangaben in etwa 35 Minuten erhalten.

Zum Start ist das Angebot in elf Märkten in Berlin, Frankfurt am Main, Hannover, Köln und München verfügbar. Eine Ausweitung auf weitere Standorte ist nach Angaben der Unternehmen geplant. Die Lieferung kann an private Adressen, Büros oder andere gewünschte Orte erfolgen.

MediaMarktSaturn erweitert Elektronikangebot um schnelle Lieferung über Wolt

Das verfügbare Sortiment umfasst unter anderem Smartphones, Laptops, Spielkonsolen, Gaming-Zubehör, Audio-Produkte, Computerzubehör und Haushaltsgeräte. Laut MediaMarktSaturn werden die Artikel zu den gleichen Preisen und Konditionen wie im eigenen Angebot bereitgestellt, inklusive aktueller Aktionen.

Wolt baut mit der Kooperation sein Angebot im Bereich Handel weiter aus. Die Plattform bietet neben Restaurantlieferungen und Lebensmitteln bereits Produkte aus Bereichen wie Blumen, Tierbedarf und Apotheken an. Die Zusammenarbeit mit MediaMarktSaturn ergänzt dieses Sortiment um Elektronikartikel.

Laut Wolt und MediaMarktSaturn soll die Partnerschaft das bestehende Angebot beider Unternehmen erweitern. Wolt verweist dabei auf den Ausbau seines Retail-Geschäfts, während MediaMarktSaturn die zusätzliche Liefermöglichkeit als Ergänzung seiner Omnichannel-Strategie beschreibt. MediaMarktSaturn bietet Lieferungen auch über Lieferando und Uber an.

Ob sich diese Form der Elektroniklieferung dauerhaft durchsetzt, wird vor allem von Nachfrage und Verfügbarkeit an den einzelnen Standorten abhängen. Ich persönlich hatte bisher keinen Bedarf daran, ihr etwa?

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  1. Matze52 💎
    sagt am

    Wird mich nicht betreffen hier am arsch von D

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