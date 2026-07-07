Kleinanzeigen startet KI-Offensive mit neuen Funktionen

Das Unternehmen Kleinanzeigen erweitert seine Plattform um neue KI-Funktionen für gewerbliche Anbieter und Wohnungssuchende.

Kleinanzeigen hat den weiteren Ausbau von Künstlicher Intelligenz auf seiner Plattform angekündigt und zugleich seine langfristige Strategie vorgestellt. Neu sind ein PRO Antwortvorschlag für gewerbliche Nutzer sowie ein Immobilien-KI-Assistent. Die Funktionen sollen den Handel und die Kommunikation auf der Plattform vereinfachen, ohne den persönlichen Austausch zu ersetzen.

Nach Angaben des Unternehmens ergänzt die Erweiterung den bereits Ende 2025 eingeführten KI-Anzeigenassistenten. Künstliche Intelligenz soll künftig verschiedene Schritte der Nutzung unterstützen, von der Suche über die Kommunikation bis hin zur Entscheidungsfindung.

Kleinanzeigen erweitert KI-Angebot für Handel und Immobilien

Der PRO Antwortvorschlag erstellt automatisch Antwortentwürfe auf Basis einer Anzeige, des bisherigen Nachrichtenverlaufs und individueller Einstellungen. Gewerbliche Anbieter können die Vorschläge übernehmen, anpassen oder verwerfen.

Der Immobilien-KI-Assistent beantwortet innerhalb von Wohnungsanzeigen Fragen etwa zur Ausstattung, Lage oder Verkehrsanbindung und soll Suchenden eine schnellere Orientierung ermöglichen.

Die neuen Funktionen im Überblick:

PRO Antwortvorschlag für gewerbliche Anbieter

Immobilien-KI-Assistent für Wohnungssuchende

KI-Unterstützung mit Kontrolle durch die Nutzer

Laut Kleinanzeigen behalten Nutzer jederzeit die Entscheidung darüber, ob und wie sie die KI-Unterstützung einsetzen. Das Unternehmen kündigt zudem an, Künstliche Intelligenz schrittweise in weiteren Bereichen der Plattform einzusetzen, um Abläufe zu vereinfachen und passende Angebote schneller zugänglich zu machen.

Ich halte den Ausbau der KI-Unterstützung für nachvollziehbar. Entscheidend wird aus meiner Sicht sein, ob die neuen Funktionen den Alltag tatsächlich erleichtern und dabei genügend Transparenz sowie Kontrolle für die Nutzer erhalten bleiben.

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