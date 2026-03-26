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MacBook Neo: Dieses 2-Euro-IKEA-Gadget ist überraschend genial

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| 2 Kommentare

IKEA verkauft ein Zubehörteil für gerade mal 2 Euro, welches (nicht nur) für das MacBook Neo nützlicher ist, als ich zunächst vermutet hätte.

Was als kleiner Scherz startete, landet heute als Tipp hier im Blog. Das MacBook Neo ist ein solides Gerät, ihm fehlt allerdings eine Tastaturbeleuchtung. Den ein oder anderen stört das. Für solche Fälle kommt die IKEA LED-Leuchte HÖSTULOTA ins Spiel. Dieses 2-Euro-Gadget ist ziemlich clever.

Die kleine Lampe ist flexibel biegbar, lässt sich einfach in einen freien USB-C-Port stecken und verbraucht gerade einmal 0,7 Watt. Im Kopf der Lampe sind drei kleine LEDs verbaut, deren Licht durch die Kunststoffabdeckung gestreut wird.

Nett ist außerdem, dass die Lampe schaltbar ist, sie muss also zum ein- und ausschalten nicht ein- und ausgesteckt werden, sondern es reicht einfach auf den Leuchtkörper zu drücken.

Bild: IKEA

Doch das war es noch nicht. Die LED-Leuchte ist auch noch dimmbar. Dafür muss man einfach die Leuchteinheit gedrückt halten. Das gute Stück funktioniert natürlich nicht nur an einem Notebook, sondern an jedem USB-C-Port, auch an Powerbanks oder direkt an einem Netzteil.

IKEA gibt eine LED-Brenndauer von ca. 25.000 Stunden an und die Lichtfarbe ist warmweiß (2700 Kelvin). Für gerade einmal 1,99 Euro bin ich positiv überrascht, wie nützlich die HÖSTULOTA LED-Leuchte ist.

Zur LED-Leuchte bei IKEA →

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  1. Mårtiň 🌀
    sagt am

    Ich hab zwar kein MacBook, aber das ist wirklich nützlich. Ich glaub ich schlag mal zu Danke. 😄

    Antworten
  2. Matze51 🌀
    sagt am

    So ne ähnliche hatte ich auch schon mal, aber Schalter und dimmbar 👌🏻

    Antworten

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