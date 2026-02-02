Hardware

MacBook Pro M5 Pro und M5 Max: Ankündigung soll bald stattfinden

Bildquelle: Apple

Grundsätzlich hat Apple eine Produktlinie meist „vollständig” angekündigt und zeitnah auf den Markt gebracht: Beim MacBook Pro M3 und M4 wurden die Modelle samt der neuen M-Prozessoren M3 Pro, M3 Max, M4 Pro und M4 Max gleichzeitig enthüllt.

Beim MacBook M5, das letztes Jahr Mitte Oktober angekündigt wurde, fehlt jedoch bis heute die entsprechende Variante mit M5 Pro und M5 Max als Prozessor. Das will Apple nun offenbar zeitnah nachholen.

Neue Hardware braucht das Land

Mark Gurman hat sich am Wochenende in seinem Newsletter „Power On“ von Bloomberg zum Thema geäußert: Demnach sollen die neuen Modelle mit den Pro/Max-Prozessoren der fünften Generation schon bald auf den Markt kommen. Es scheint, als sei eine Ankündigung mit der Veröffentlichung von macOS 26.3 geplant, welches sich aktuell noch im Beta-Test befindet und bereits drei Versionen zum Testen erschienen sind.

Die finale Version soll noch in diesem Monat erscheinen. Passend dazu sollen dann das MacBook Pro M5 Pro und das MacBook Pro M5 Max auf den Markt kommen. Zwar erwähnt Gurman auch eine Veröffentlichung im März, ich gehe aber von einer Ankündigung Mitte/Ende Februar aus.

Meiner Meinung nach wird es noch eine vierte Betaversion geben, danach typischerweise eine Release Candidate-Version und eine Woche später die finale Version. Spätestens bei der Auslieferung der neuen MacBook Pros kann dann direkt auf macOS 26.3 aktualisiert werden.


