iPad Pro, Vision Pro und MacBook Pro: Apple stellt neues M5-Lineup vor

Apple hat heute wie erwartet das M5-Linuep vorgestellt – oder jedenfalls die ersten drei Produkte, der Rest kommt erst 2026. Die Details zum neuen Chip gibt es an dieser Stelle bei uns, hier schauen wir uns noch kurz die drei Neuheiten an.

Mit dabei ist die Apple Vision Pro, die ein neues Kopfband bekommt und ab 3.699 Euro vorbestellt werden kann. Dazu kommt auch noch eine bessere Batterielaufzeit. Doch die Vision-Sparte hat keine Priorität im Moment, also zum nächsten Produkt.

Das Apple MacBook Pro mit 14 Zoll wurde auch aktualisiert und ist ab 1.799 Euro zum Vorbestellen verfügbar. Und wie erwartet gibt es noch keine Pro- oder Max-Version des Chips, die besseren Pro-Modelle bleiben also noch beim Apple M4.

Ein neues iPad Pro ist ebenfalls mit dabei, das startet bei 1.099 Euro und kann auch vorbestellt werden. Neben dem M5 gibt es hier auch die C1X und N1 Chips (WLAN, Mobilfunk, Bluetooth) und das war es auch schon, sonst hat sich nichts getan.

Also alles sehr magere Upgrades in diesem Jahr. Wer unbedingt auf den Apple M5 gewartet hat, der kann jetzt zuschlagen, wem ein Apple M4 reicht, der findet hier bessere Deals. Wobei die Apple Vision Pro schon sehr veraltet war, beim MacBook ist das schwer einzuschätzen, beim iPad Pro würde ich das M4-Modell kaufen.