macOS Tahoe: Erstes großes Update für die Mac-Plattform veröffentlicht

Typischerweise folgt nach der offiziellen Veröffentlichung des Mac-Betriebssystems für die Geräte aus dem Hause Apple zunächst ein kleines Punktupdate. Erst danach erscheint das erste große Update – so auch bei macOS 26 Tahoe, das im Zuge der diesjährigen WWDC angekündigt wurde und Mitte September für eine Vielzahl von Macs veröffentlicht wurde.

Mit der jetzt veröffentlichten Version 26.1 (Version 26.0.1 war bereits Ende September veröffentlicht) behebt Apple zahlreiche Fehler, verbessert das neue Liquid Glas-Design und optimiert beispielsweise die Audioqualität bei FaceTime, wenn die Verbindung eher schwach ist.

Zudem wurden insgesamt 105 Sicherheitslücken (einschließlich derjenigen von Safari 26.1) geschlossen, weshalb eine Installation sehr ratsam ist. Das Update steht ab sofort über die Softwareaktualisierung in den Systemeinstellungen zum Download bereit.