macOS 26 Tahoe bringt neues Design, Spotlight-Verbesserungen und mehr

Apple hat mit macOS Tahoe 26 eine neue Version seines Mac-Betriebssystems vorgestellt. Die Software bietet eine überarbeitete Benutzeroberfläche, die weiterhin an bekannte macOS-Elemente anknüpft, jedoch durch neue Designs, wie beispielsweise transparente Menüleisten und farblich anpassbare Ordner, modernisiert wurde.

Die Individualisierungsmöglichkeiten des Systems wurden erweitert, einschließlich der App-Icons und Widgets. Im Rahmen der sogenannten „Continuity“-Funktionalitäten wird die Telefon-App vom iPhone auf den Mac gebracht, inklusive neuer Funktionen wie Anruf-Screening und Warteschleifenhilfe. Zusätzlich können Nutzer nun „Live Activities” vom iPhone auch auf dem Mac verfolgen, beispielsweise Fluginformationen oder Sportergebnisse.

Mit macOS Tahoe erhält die Spotlight-Suche ihr bislang umfassendstes Update. Sie erlaubt die verbesserte und kontextbezogene Anzeige von Suchergebnissen sowie das Ausführen zahlreicher Aktionen direkt über das Suchfeld, wie das Versenden von E-Mails oder das Starten von Podcasts.

Spotlight lernt zudem vom Nutzerverhalten, priorisiert relevante Inhalte und bietet personalisierte Schnellbefehle an. Die Funktion wird durch neue Filter- und Blätteroptionen ergänzt, um die Navigation durch Apps und Dateien zu erleichtern.

Aple Intelligence, Spiele und weitere Neuerungen

Apple Intelligence, Apples KI-System, erhält neue Funktionen, die Sprachbarrieren abbauen und Arbeitsprozesse automatisieren sollen. Die Live-Übersetzung in Nachrichten, Anrufen oder FaceTime ermöglicht die Verständigung in Echtzeit. Nutzer können zudem KI-gestützte Kurzbefehle erstellen, etwa zum Zusammenfassen von Texten oder zum Vergleichen von Vorlesungsinhalten.

Weiterhin sind kreative Werkzeuge wie Genmoji und Image Playground enthalten, die sich mit zusätzlichen Attributen oder Zeichenstilen anpassen lassen. Einige dieser Funktionen setzen jedoch Apple-Hardware der neueren Generation voraus.

Auch im Gaming-Bereich gibt es Neuerungen: So soll eine neue Apple-Games-App einen zentralen Ort für Spiele bieten. Mithilfe des „Game Overlays“ können systemnahe Anpassungen vorgenommen werden, ohne das Spiel zu verlassen. Dies wird durch technische Neuerungen wie Metal 4 für eine bessere Grafikdarstellung unterstützt.

Zudem wurden neue Spieletitel angekündigt. Darüber hinaus wurden weitere Systemkomponenten wie Safari, Nachrichten, Fotos und Journal leicht überarbeitet, um die Navigation, Darstellung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

Das Update umfasst auch zahlreiche Detailverbesserungen in verschiedenen Apps sowie neue Funktionen im Bereich Barrierefreiheit. Dazu gehören eine systemweite Lesefunktion, eine bessere Braille-Unterstützung und eine Kamera-Lupe für Menschen mit Sehschwäche. Mit der neuen Passwortverwaltung lassen sich Änderungen an gespeicherten Passwörtern einfacher nachvollziehen.

Verfügbarkeit und technische Einschränkungen

Die neuen Funktionen stehen ab sofort für Entwickler im Apple Developer Program zur Verfügung. Eine öffentliche Beta-Version wird im kommenden Monat starten. Die finale Version von macOS Tahoe 26 soll im Herbst als kostenloses Update erscheinen.

Viele der KI-gestützten Features sind allerdings nur auf Geräten mit M1-Chip oder neuer sowie entsprechender Spracheinstellung nutzbar. Darüber hinaus stehen die Funktionen nur in bestimmten Regionen oder Sprachvarianten zur Verfügung.