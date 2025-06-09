macOS 26 Tahoe: Apple veröffentlicht Kompatibilitätsliste aller Mac-Modelle
Mit macOS Tahoe hat Apple auf der diesjährigen WWDC soeben die neueste Version des Mac-Betriebssystems offiziell vorgestellt. Neben einer überarbeiteten Benutzeroberfläche im „Liquid-Glas“-Design erhält das System etliche neue Funktionen, die mein Kollege René bereits ausführlich erläutert hat.
Bekommt dein Mac auch macOS 26 Tahoe?
Wenn ihr Besitzer eines der zahlreichen Mac-Modelle von Apple seid und euch fragt, ob macOS 26 Tahoe auch für euer Modell erscheint, hat das Unternehmen nun auf der Informationswebseite zum Update eine Kompatibilitätsliste veröffentlicht. Folgende Mac-Modelle werden macOS Tahoe im Herbst erhalten:
- MacBook Air mit Apple Silicon (ab 2020)
- MacBook Pro mit Apple Silicon (ab 2020)
- MacBook Pro (16 Zoll, 2019)
- MacBook Pro (13 Zoll, 2020, vier Thunderbolt 3-Anschlüsse)
- iMac (ab 2020)
- Mac mini (ab 2020)
- Mac Studio (ab 2022)
- Mac Pro (ab 2019)
Interessant ist, dass Apple Intel-Macs offenbar weiterhin unterstützt und mit macOS 26 Tahoe die Trennung von Macs mit Intel-Prozessor noch nicht vollzieht. Ich gehe davon aus, dass die nächste Hauptversion von macOS nur noch mit Macs mit Apple-Silicon-Prozessor kompatibel sein wird.
