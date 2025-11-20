MAGEASY bietet bis zu 43 % Rabatt zum Black Friday

MAGEASY senkt die Preise für iPhone-17-Hüllen und Apple-Zubehör, Rabatte ab heute bis zu 43 %.

MAGEASY kündigt zum Black Friday Preisnachlässe auf Hüllen für das iPhone 17 von bis zu 20 % an, verfügbar unter anderem über Amazon, wie der Anbieter mitteilt. Der Verkaufszeitraum ist laut Unternehmen vom 20. November bis zum 01. Dezember 2025 vorgesehen.

Im Fokus steht die im September auf der IFA vorgestellte Odyssey-Serie, die laut Unternehmensangaben robuste Aluminium-Cases mit Sturztests bis zu sechs Metern kombiniert. Genannt werden Features wie 360°-Ringständer, Fidlock-Umhängegurt, modulares Tragesystem und eine reduzierte Optik.

Black-Friday-Deals für Hüllen und Zubehör

Für das iPad Air 2024 nennt MAGEASY die Lederhülle „CoverBuddy“ in Schwarz mit rund 43 % Rabatt, reduziert auf 42,49 € gegenüber einer UVP von 74,99 €. Die Hülle ist aus „veganem Leder“ hat erhöhte Kanten, ist stoßfest und mit dem Magic Keyboard kompatibel.

Darüber hinaus verweist MAGEASY auf weitere Rabatte bis zu 43 % für Zubehör und Hüllen im Apple-Ökosystem. Umhängebänder und Gurte seien ebenfalls rabattiert und laut Anbieter mit Smartphones anderer Hersteller kompatibel.

