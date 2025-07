Marvel vor Neustart? Man spricht von einem „Reset“

Kevin Feige möchte das Marvel Cinematic Universe langfristig neu aufstellen und es ist von einem großen Neustart nach „Avengers: Secret Wars“ (2027) die Rede. Das stimmt auch, aber nicht ganz, denn „Reboot“ sei zu groß, es ist eher ein „Reset“.

Man setzt also viele Dinge bei den Marvel-Filmen „zurück“ und startet nicht ganz am Anfang neu. So wird man zum Beispiel die X-Men behalten, aber nicht mit dem alten Cast, der aktuell in den Filmen zu sehen ist, sondern mit ganz neuen Rollen.

Neue Schauspieler, neue Mutanten, neue Filme, aber die Geschichte der X-Men bleibt so mehr oder weniger erhalten. Das ist nur ein Beispiel für mehrere, über die man derzeit aber noch nicht im Detail spricht. Aber ein Plan bis 2032 steht bereits.

Marvel: Neustart sei als Wort „gruselig“

Doch „ein Neustart sei ein gruseliges Wort“, so Kevin Feige, ganz so extrem wird es nicht. Während das letzte Avengers-Finale (Endgame, 2019) allerdings eher für ein „Ende“ stand, so wird das nächste Avengers-Finale (Secret Wars, 2027) eher für einen Anfang stehen. Viele Dinge werden danach anders, aber nicht alles wird neu.

Ein Fokus in dieser Zukunft der Marvel-Filme wird übrigens auf den X-Men liegen, denn dort gibt es viele junge Charaktere, die man aufbauen kann. Rollen wie Tony Stark oder Steve Rogers könnten jedoch wiederkehren und neu besetzt werden.

Der Chef der Marvel Studios schließt ein Comeback von Iron Man nicht aus.

Es wird schwer einen Robert Downey Jr. oder Chris Evans zu ersetzen, so Kevin Feige bei Variety, aber es sei nicht unmöglich. Als Beispiel nannte er Sean Connery als James Bond, da konnten sich viele auch nicht vorstellen, dass es anders geht.

Ich bin und bleibe gespannt, denn ich bin seit einer Weile raus aus dem MCU, es wurde mir zu viel und es sind zu viele Inhalte dabei, die schlecht sind. Ein „Reset“ wäre schon nach Endgame schön gewesen, aber besser spät als nie. Die aktuelle Taktik (Robert Downey Jr. als Dr. Doom z.B.) sagt mir hingegen gar nicht mehr zu.

