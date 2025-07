WhatsApp: Praktische Neuerung für Nachrichten in der Entwicklung

Meta testet gerne neue Funktionen für WhatsApp in der Beta, oft viele Monate vor Marktstart. Bei WABetaInfo gibt es daher immer viel zu entdecken und hat jetzt auch in der neuen Android-Version (2.25.21.14) eine Neuerung vorab gefunden.

WhatsApp bekommt demnach bald Benachrichtigungen für Nachrichten. Man kann also auf eine bestimmte Nachricht klicken und sich dann in 2, 8 oder 24 Stunden (ein eigener Timer ist auch möglich) erneut an eine Nachricht erinnern lassen.

Über die Systembenachrichtigungen kommt dann nach der eingestellten Zeit eine Meldung, die euch an eine Nachricht erinnert. Falls also beispielsweise ein Freund um etwas bittet und ihr gerade nicht könnt, dann gibt es bald die Option, dass ihr euch direkt in WhatsApp später erinnern lasst und die Nachricht erneut eintrifft.

Es handelt sich bisher um eine versteckte Funktion in der Beta, Meta hat diese noch nicht offiziell angekündigt. Wir gehen davon aus, dass sie bis Ende 2025 kommt.

