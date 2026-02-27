Samsung sieht dünne Smartphones sehr kritisch

Eigentlich sollte das Samsung Galaxy S26 Edge nicht nur 2026 auf den Markt kommen, es sollte auch das Samsung Galaxy S26+ ersetzen und man wollte den Weg von Apple gehen. Doch das Samsung Galaxy S25 Edge scheiterte bei Kunden.

Kommt ein Samsung Galaxy S26 Edge?

Daher entschied sich Samsung kurzerhand um und im Gespräch mit Bloomberg hat Won-Joon Choi von Samsung Mobile verraten, dass die Zukunft der Edge-Reihe nicht sicher sei. Grund ist eine Nachfrage, die nicht die Erwartungen erfüllt hat.

Eine finale Entscheidung für die Zukunft sei „noch nicht getroffen“, aber es sieht im Moment nicht gut aus. Beim TriFold ist die Zukunft übrigens auch noch nicht sicher.

Dünne Smartphones sind gescheitert

Mit einem Samsung Galaxy S26 Edge sollte man vorerst also nicht rechnen, wer weiß, vielleicht kommt es später, vielleicht kommt erst wieder ein Samsung Galaxy S27 Edge, vielleicht war es das auch. Doch selbst Apple, die Kunden haben, die sehr auf Design achten, kann sein aktuelles iPhone Air nicht wirklich gut verkaufen.

Das iPhone Air ist massiv im Preis gesunken und kostet oftmals weniger, als ein normales iPhone 17. Das zeigt sehr gut, dass Kunden diese dünnen Modelle mit Abstrichen nicht wollen und der Preis nicht entscheidend ist. Man plant zwar ein iPhone Air 2 bei Apple, aber das kommt erst 2027 und wird auch kritisch gesehen.

Es könnte also sein, dass die Kategorie der dünnen Smartphones ein Experiment bleibt, ähnlich wie 3D bei TVs und andere Trends der letzten Jahre, und keine große Zukunft hat. Samsung selbst glaubt jedenfalls nicht an die ganz große Zukunft.

