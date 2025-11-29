MediaMarkt Saturn führt deutschlandweit „Personalized Service“ ein

News

Bild: James Jeremy Beckers / Unsplash

MediaMarkt Saturn hat seinen „Personalized Service“ deutschlandweit gestartet, um das Einkaufserlebnis zur Weihnachtszeit zu verbessern.

Der Personalized Service ist seit dieser Woche in rund 400 Media Märkten und Saturn-Märkten in Deutschland verfügbar. Kunden können einen festen Beratungstermin online buchen und erhalten im Markt eine persönliche Begrüßung sowie individuelle Beratung von festen Ansprechpartnern.

Der Service umfasst auch eine Nachbetreuung und einen Trageservice für schwere Produkte, um den Einkauf komfortabler zu gestalten.

Personalized Service bei MediaMarktSaturn: Funktionen und Verfügbarkeit

Der Ablauf beginnt mit der Online-Terminvereinbarung über die lokalen Marktseiten. Im Markt angekommen, erfolgt ein persönlicher Empfang am Eingang für einen schnellen Check-in. Anschließend folgt eine maßgeschneiderte Beratung, bei der gezielt auf die Kundenwünsche eingegangen wird. Nach dem Kauf können Kunden über bereitgestellte Kontaktdaten weiterhin Rückfragen stellen. Der Trageservice unterstützt beim Transport größerer Produkte wie Fernseher.

Dieser Service wurde im März 2025 mit 40 Märkten gestartet und ist mittlerweile Standard in fast allen Filialen, mit Ausnahme der Smart-Stores, die auf Laufkundschaft und Omnichannel-Services ausgerichtet sind.

Info

Während der Black-Friday-Phase bis 1. Dezember sind wegen hoher Kundenfrequenz keine Terminvereinbarungen möglich, dafür werden die Öffnungszeiten verlängert. An den übrigen Tagen, einschließlich der Advents-Samstage, steht der Personalized Service uneingeschränkt zur Verfügung.

Wesentliche Vorteile des Personalized Service

  • Online-Terminvereinbarung für planbaren Einkauf
  • Persönlicher Empfang und direkter Check-in
  • Individuelle Beratung mit festen Ansprechpartnern
  • Nachbetreuung über Kontaktdaten des Marktes
  • Trageservice für schwere Einkäufe

Ich finde das Konzept der personalisierten Beratung in der Vorweihnachtszeit grundsätzlich sinnvoll, da es offenbar gezielt typische Einkaufsprobleme adressiert. Allerdings dürften die tatsächlichen Vorteile im Alltag von der Umsetzung in den einzelnen Märkten abhängen. Und die schwankt erfahrungsgemäß stark.

Klarna kooperiert mit MediaMarkt Saturn in Deutschland

Klarna und MediaMarkt Saturn starten in Deutschland mit flexiblen Bezahloptionen. Klarna meldet eine neue Partnerschaft mit MediaMarkt Saturn in Deutschland,…

20. November 2025 | Jetzt lesen →

